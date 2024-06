Joe Pavelski, šiesty najproduktívnejší Američan v histórii profiligy, sa rozhodol ukončiť kariéru

Americký hokejista Joe Pavelski plánuje ukončiť svoju bohatú kariéru. Tridsaťdeväťročný útočník to oznámil iba dva dni po skončení semifinálovej série play-off NHL, v ktorej jeho Dallas Stars nestačil na Edmonton Oilers.

„Nemôžem povedať, že toto rozhodnutie je definitívne, no nateraz je plán naozaj zavesiť korčule na klinec. Ešte som plný emócii po našom nedávnom neúspechu, ale moje myšlienky už dlhší čas smerujú k ukončeniu kariéry,“ povedal center, ktorý v profilige debutoval v roku 2006.

Jeden z najlepších hráčov v histórii

Pavelski odohral v NHL počas osemnástich sezón 1533 duelov za San Jose Sharks a Dallas Stars. Už niekoľko rokov ho hokejoví zámorskí experti častujú nálepkou „jedného z najlepších hráčov v histórii, ktorí nikdy nezískali Stanley Cup“. Rodák z Wisconscinu bol dvakrát mimoriadne blízko k jeho zisku, no v rokoch 2016 so „žralokmi“ a v 2020 s „hviezdami“ neuspel vo finále.

„Jeden z vrcholov mojej trénerskej kariéry je práve spolupráca s ním. Vždy bol veľký profík a ak sa rozhodne skončiť, poviem len, že mi bolo cťou s ním pracovať,“ povedal kouč Dallasu Peter DeBoer, ktorý ho viedol aj počas pôsobenia v San Jose.

74 presných zásahov

Američan, ktorého vitrínku zdobí strieborná medaila z OH 2010 v Vancouveri, nastúpil v aktuálnej sezóne na všetkých 19 duelov v play-off. Zaznamenal jeden gól, čím sa stal so 74 presnými zásahmi najlepším americkým zakončovateľom vo vyraďovacej fáze v histórii súťaže.

„Nikdy som sa nekoncentroval na moje čísla, na počet gólov či asistencií, ale vždy bola pre mňa dôležitejšia pohoda v tíme. Som rád, že som ju našiel aj v Dallase, kde sme utvorili super partiu. Vyradenie nás o to viac mrzí,“ skonštatoval šiesty najproduktívnejší americký korčuliar v histórii NHL.

„Bude to veľmi zvláštny pocit, keď prídeme v lete na kemp a Joe tam nebude. Nemyslím si, že existujú správne slová, ktoré by dokázali opísať to, aký veľkým prínosom pre ostatných bola jeho prítomnosť v kabíne a na ľade,“ vyjadril sa na adresu Pavelského brankár Jake Oettinger z tímu Stars.

„Je veľmi veľa vecí, ktoré som sa vďaka nemu a jeho blízkym naučil,“ doplnil talentovaný 21-ročný útočník Wyatt Johnston, ktorý počas prvých dvoch sezón v klube býval v dome Pavelského.