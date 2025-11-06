Jiří Lábus, Tomáš Klus, Gabika Marcinková: Do kín prichádza komédia Miliónové dedičstvo

Film prináša vtipný, no zároveň dojímavý pohľad na to, ako môže rodinné vzťahy zamiešať jedna stávka o milión eur.
Včera sa v bratislavskom CINEMAX BORY konala slávnostná premiéra filmu, na ktorej si túto unikátnu snímku s legendárnym Jiřím Lábusom nenechalo ujsť niekoľko známych tvárí. Na červenom koberci sa objavili Michal Hudák, Monika Šagátová či Diana Klamová.
Z filmovej delegácie sme pred plátnom videli Gabrielu Marcinkovú, Denisu Nesvačilovú a Tomáša Klusa. Nechýbal ani tvorivý tím na čele so scenáristom, režisérom a producentom filmu Rudolfom Merkerom.
Milión za dieťa
Komédia Miliónové dedičstvo je film o rodine, vzťahoch, rodičovstve a sile peňazí, ktoré dokážu mnohé vyriešiť, no často aj poriadne zamiešať kartami.
Starnúci Vavřinec Novotný sa cíti osamelo a túži znovu zblížiť svoju početnú rodinu. Počas spoločnej večere preto vyhlási zvláštnu súťaž. Milión eur získa to z jeho detí a vnúčat, ktorému sa ako prvému z nich narodí potomok.
Najprv si všetci myslia, že sa zbláznil. Kde by na to vzal? No keď sa dozvedia, že predal milovaný rodinný majetok a skutočne má milión eur v hotovosti, nálada sa razom mení. A rodinná súťaž o peniaze sa môže začať…
Hviezdne obsadenie
V komédii Miliónové dedičstvo sa predstaví plejáda známych mien:
Jiří Lábus, Tomáš Klus, Lucie Polišenská, Gabriela Marcinková, Erika Stárková, Marek Holý, Denisa Nesvačilová a Daniel Krejčík. Legendárny Jiří Lábus si úlohu hlavy rodiny naplno užil. Verí, že film prinesie divákom nielen smiech, ale aj dobrú náladu:
„Nech sa diváci dobre zabavia. A ak si z filmu aj niečo odnesú, tým lepšie. Vianoce majú byť veselé,“ hovorí herec s úsmevom. Slovenská herečka Gabriela Marcinková, ktorá si vo filme zahrala manželku Tomáša Klusa, syna Vavřince, spomína na natáčanie s nadšením:
„Ak by sa tá nálada a atmosféra, ktorú sme mali počas nakrúcania, preniesla aj do filmu, budem veľmi rada,“ prezradila s tým, že energia na pľaci bola výnimočne pozitívna. Náladú pochvaľoval aj jej herecký kolega Tomáš Klus. „Pri filme Miliónové dedičstvo vzniklo vzácne prirodzené a ľudské spojenie. Na pľaci vládla skvelá nálada a partia bola výborná. Režisér Ruda Merker vytvára prostredie, v ktorom sa cítite dobre a slobodne. Je to komédia, ktorá pobaví, ale zároveň má aj posolstvo o tom, čo je v živote naozaj dôležité. Pripomína, že rodinu si človek nevyberá, ale môže sa s ňou znovu nájsť.“
Režisér, scenárista a producent filmu Rudolf Merker vníma Miliónové dedičstvo ako oddychovú rodinnú komédiu, ktorá ponúka divákom presne to, čo v dnešnej dobe potrebujú, a to je úsmev, pokoj a dobrý pocit:
„Bol by som rád, keby si ľudia prišli na náš film oddýchnuť a zabaviť sa v bezpečnom prostredí kina. Tento film je pohodový a hovorí o tom, že rodina je základ v čomkoľvek.“ Herečka Denisa Nesvačilová dodáva, že film verne odráža osobnosť svojho tvorcu:
„Tento film je presne ako jeho tvorca Ruda Merker. Je láskavý, múdry, vtipný, pohladí vás aj dojme. Takéto filmy sú v dnešnej dobe veľmi potrebné.“
Pohodová, láskavá a sviatočne ladená komédia Miliónové dedičstvo prichádza v distribúcii Continental film už dnes do vašich kín.
Príďte sa zabaviť, zasmiať a možno aj trochu zamyslieť nad tým, čo je v živote naozaj dôležité, a to rodina, porozumenie a trocha humoru.
Trailer k filmu:
