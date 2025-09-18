Jednotka pre integritu atletiky oceňuje uznanie svojej práce zo strany športovcov

Prínos AIU vyzdvihol francúzsky strednotratiar Jimmy Gressier po zisku zlata na MS v Tokiu.
Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jimmy Gressier
Francúz Jimmy Gressier v cieli finále v behu na 10 000 m na MS v Tokiu 2025. Foto: SITA/AP
Zástupcovia Jednotky pre integritu atletiky (AIU) ako nezávislého orgánu bojujúceho proti dopingu v atletike vyjadrili spokojnosť s tým, že jeho prácu oceňujú samotní športovci.

Riaditeľ Rady AIU David Howman reagoval na slová francúzskeho strednotratiara Jimmyho Gressiera, ktorý na majstrovstvách sveta v Tokiu prekvapujúco zdolal afrických rivalov a získal titul v behu na 10 000 metrov.

„Je ozaj úžasné počuť športovcov chváliť prácu, ktorú robíme,“ poznamenal Howman.

Gressier v dramatickom finiši predstihol Etiópčana Yomifa Kejelchu a získal zlato, pričom bronz si vybojoval Švéd Andreas Almgren. Francúz bol prvým európskym víťazom tejto disciplíny od úspechu Brita Mo Faraha v roku 2017.

„Dnes som zdolal východnú Afriku. AIU odvádza obrovskú prácu a pomáha vyrovnať podmienky,“ povedal Gressier po pretekoch.

AIU v ostatných dvoch rokoch suspendovala niekoľkých kenských bežcov a tento mesiac Svetová antidopingová agentúra (WADA) obvinila Keňu z neplnenia antidopingových pravidiel. Nie je však naznačené, že by Kejelcha bol niekedy zapletený do dopingu.

Howman uviedol, že AIU pravidelne komunikuje s komisiou športovcov Svetovej atletiky a športovci za porušenia pravidiel požadujú prísnejšie sankcie vrátane šesťročných zákazov činnosti a ďalších opatrení.

Šéf AIU Brett Clothier dodal, že je potešený, že športovci vnímajú väčšiu férovosť v športe, čo je hlavným cieľom AIU.

Firmy a inštitúcie: AIU Jednotka pre integritu atletikySvetová atletikaWADA Svetová antidopingová agentúra
Okruhy tém: antidoping Majstrovstvá sveta v atletike MS v atletike
