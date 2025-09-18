Jednotka pre integritu atletiky oceňuje uznanie svojej práce zo strany športovcov

Zástupcovia Jednotky pre integritu atletiky (AIU) ako nezávislého orgánu bojujúceho proti dopingu v atletike vyjadrili spokojnosť s tým, že jeho prácu oceňujú samotní športovci.
Riaditeľ Rady AIU David Howman reagoval na slová francúzskeho strednotratiara Jimmyho Gressiera, ktorý na majstrovstvách sveta v Tokiu prekvapujúco zdolal afrických rivalov a získal titul v behu na 10 000 metrov.
„Je ozaj úžasné počuť športovcov chváliť prácu, ktorú robíme,“ poznamenal Howman.
Gressier v dramatickom finiši predstihol Etiópčana Yomifa Kejelchu a získal zlato, pričom bronz si vybojoval Švéd Andreas Almgren. Francúz bol prvým európskym víťazom tejto disciplíny od úspechu Brita Mo Faraha v roku 2017.
„Dnes som zdolal východnú Afriku. AIU odvádza obrovskú prácu a pomáha vyrovnať podmienky,“ povedal Gressier po pretekoch.
AIU v ostatných dvoch rokoch suspendovala niekoľkých kenských bežcov a tento mesiac Svetová antidopingová agentúra (WADA) obvinila Keňu z neplnenia antidopingových pravidiel. Nie je však naznačené, že by Kejelcha bol niekedy zapletený do dopingu.
Howman uviedol, že AIU pravidelne komunikuje s komisiou športovcov Svetovej atletiky a športovci za porušenia pravidiel požadujú prísnejšie sankcie vrátane šesťročných zákazov činnosti a ďalších opatrení.
Šéf AIU Brett Clothier dodal, že je potešený, že športovci vnímajú väčšiu férovosť v športe, čo je hlavným cieľom AIU.