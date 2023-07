Jedno z hlavných európskych centier pre recykláciu nápojových kartónov spustilo prevádzku s podporou Tetra Paku a Stora Enso

Najmodernejšia linka v poľskom závode spoločnosti Stora Enso strojnásobí ročnú kapacitu recyklácie použitých nápojových kartónov v krajine. Linka má potenciál zrecyklovať celý objem použitých nápojových kartónov predaných v Poľsku, pričom bude mať kapacitu aj na spracovanie časti použitých nápojových kartónov z krajín strednej a východnej Európy.

Vďaka spoločnej investícii spoločností Tetra Pak a Stora Enso vo výške približne 29 miliónov eur začína v Poľsku svoju prevádzku nová recyklačná linka pre použité nápojové kartóny. Táto linka má potenciál strojnásobiť ročnú kapacitu recyklácie nápojových kartónov – z 25 000 na 75 000 ton – a poskytuje priestor na pokrytie recyklácie celého objemu nápojových kartónov predaných v Poľsku, ako aj dodatočných objemov zo susedných krajín, vrátane Českej republiky, Maďarska, Slovenska, Lotyšska, Estónska a Litvy.

Najmodernejšia linka v závode spoločnosti Stora Enso v poľskom meste Ostrołęka s ročnou kapacitou 50 000 ton sa zaoberá výlučne separáciou materiálov z nápojových kartónov, to znamená oddeľovaním vlákien celulózy od polymérov a hliníka. Celulóza je následne použitá na výrobu kartónu, čím sa účinne prispieva k cirkulácii týchto materiálov premenou použitých obalov s vysokým podielom papierovej zložky na nové obalové materiály. Toto nové zariadenie na recykláciu nápojových kartónov dopĺňa výrobný program českej spoločnosti Plastigram Industries, ktorá spoločne s firmou Tetra Pak priemyselne využíva recyklovaný polyAl* v nových produktoch.

Foto: Stora Enso

„Už desaťročia sa snažíme zvyšovať kapacity recyklácie nápojových kartónov. Spolu s recyklačnými zariadeniami, poskytovateľmi technológií a ďalšími dodávateľmi investujeme do nového vybavenia a modernizácie takýchto zariadení,“ hovorí Lars Holmquist, výkonný viceprezident pre udržateľnosť a komunikáciu v spoločnosti Tetra Pak. „V roku 2022 spoločnosť Tetra Pak prispela celosvetovo na projekty zberu a recyklácie sumou takmer 30 miliónov EUR**, pričom v nasledujúcich rokoch plánuje pokračovať a investovať do podpory recyklácie až 40 miliónov EUR ročne. Sme súčasťou Aliancie pre nápojové kartóny a životné prostredie (ACE), v rámci ktorej podporujeme ambíciu odvetvia zvýšiť mieru zberu nápojových kartónov v Európskej únii zo súčasných 70 % na 90 % do roku 2030. Veľmi ma teší, že spolupráca so spoločnosťou Stora Enso vyústila do jedného z najväčších recyklačných centier pre nápojové kartóny v Európe, čím prispievame k dosiahnutiu tejto ambície. Je to zároveň skvelý príklad toho, ako môžu systémové a kolektívne opatrenia pomôcť pri udržiavaní kvalitných obnoviteľných materiálov v obehu, ako sú napríklad papierové vlákna z recyklovaných kartónových nápojov.“

„Sme veľmi radi, že vidíme výsledky našej úzkej spolupráce so spoločnosťou Tetra Pak, ktorá rovnako ako Stora Enso kladie dôraz na vývoj udržateľných riešení. Toto nové moderné riešenie predstavuje významné rozšírenie európskych recyklačných kapacít a znamená dôležitý posun vpred v oblasti obehového hospodárstva obalových spotrebných materiálov. Okrem rozšírenia nášho poľského recyklačného závodu prispeje nová linka k dosiahnutiu cieľov v oblasti recyklácie, ako aj k znižovaniu množstva odpadu, ktoré sú stanovené v návrhu nariadenia EÚ týkajúce sa regulácie obalov a odpadu z obalov,“ hovorí Hannu Kasurinen, výkonný viceprezident obalovej divízie v spoločnosti Stora Enso.

Foto: Stora Enso

Nová linka má zvýšiť a zefektívniť recykláciu nápojových kartónov v celej strednej a východnej Európe, pričom signalizuje vôľu obalového priemyslu v oblasti nápojových kartónov podporiť ciele cirkulárnej ekonomiky v rámci návrhu nariadenia EÚ týkajúce sa regulácie obalov a odpadu z obalov (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) a zároveň poukazuje na kľúčovú úlohu recyklácie pre dosiahnutie ekologickej zmeny v sektore potravinových obalov. Toto odvetvie už investovalo približne 200 miliónov EUR do zvýšenia kapacity recyklácie nápojových kartónov v EÚ a do roku 2027 plánuje investovať ďalších 120 miliónov EUR.***

* Nevláknová zložka kartónových obalov je známa pod názvom polyAl, čo označuje vrstvy polyolefínov a hliníka, ktoré sa používajú ako bariéra voči prístupu kyslíka a vlhkosti, aby sa ochránili potraviny v aseptických kartónových obaloch.

** Investície OPEX aj CAPEX

*** https://www.beveragecarton.eu/wp-content/uploads/2022/03/ACE-Impact-assessment-study-of-an-EU-wide-collection-for-recycling-target-of-beverage-cartons-Roland-Berger.pdf

