Jedna bitka za druhou očarila svetové publikum: Na červenom koberci Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro aj Sean Penn

Film Jedna bitka za druhou absolvoval slávnostné premiéry v Los Angeles, Mexico City či Londýne. Záverečná zastávka sa koná v New Yorku a slovenské kiná tento očakávaný film privítajú už vo štvrtok 25. septembra.
Snímka s názvom Jedna bitka za druhou prichádza do slovenských kín už o niekoľko dní, no hlavní predstavitelia filmu herci Leonardo Di Caprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Teyana Taylor, Chase Infiniti a Regina Hall už propagujú film na premiérach vo svetových metropolách.
Na červených kobercoch v Los Angeles, Mexico City, Londýne a najbližších dňoch aj v New Yorku predvádzajú nielen svoju charizmu, ale aj silnú chémiu celého hereckého tímu. Okrem slávnostných premiér nechýbajú autogramiády, tlačové konferencie a množstvo hviezdnych hostí, ktorí sa prišli pozrieť na jednu z najočakávanejších filmových udalostí roka.
Jedna bitka za druhou by mala byť mix akčného thrilleru, psychologickej drámy a inteligentného humoru. „Film ukazuje, s čím si bude musieť poradiť nastupujúca generácia,“ hovorí Leonardo DiCaprio, ktorý vo filme stvárnil hlavnú postavu.
Príbeh sleduje starnúceho revolucionára Boba a jeho dospievajúcu dcéru. V úvode filmu Bob, bývalý povstalec a odborník na výbušniny vedie tajnú operáciu na americko-mexickej hranici spolu so svojou milenkou a kolegyňou Perfidiou (Teyana Taylor). Plán však naruší záporák plukovník Lockjaw, ktorého si zahral Sean Penn. Bob je nútený utiecť aj so svojou dcérou Willou. „Veľmi sa mi páčila predstava, že táto postava ovláda rôzne špionážne techniky, len si na ne nevie spomenúť,“ vysvetľuje DiCaprio s úsmevom. „Minulosť dobieha hlavného hrdinu a to isté trauma začína dopadať aj na jeho dcéru. O tom je celý príbeh,“ dodáva herec.
Hviezdne obsadenie
Film napísal a režíroval Paul Thomas Anderson, držiteľ viacerých nominácií na Oscara a autor snímok ako Magnólia, Čierna krv, Niť z prízrakov, Majster alebo Hriešne noci. Prvé reakcie zo sociálnych sietí sú mimoriadne pozitívne. Kritici nešetria chválou a Jedna bitka za druhou sa už teraz označuje za vážneho kandidáta na Oscara za najlepší film. Na platforme Rotten Tomatoes si snímka drží takmer 100 % hodnotenie, čo je jasným signálom, že pôjde o výnimočný zážitok.
„Paul Thomas Anderson vás každý deň vedie ako dirigent. Stačí, ak sa naladíte na jeho rytmus,“ opisuje herec Benicio Del Toro, ktorý vo filme stvárňuje postavu ukazujúcu súcit s rodinami rozdelenými počas migračných kríz. „Film nie je len o tom. Je v ňom veľa humoru, veľa srdca. V jadre ide o vzťah otca a dcéry, ale zároveň to odráža veľa z toho, čo sa deje vo svete práve teraz,“ dodáva.
Svetové premiéry
Na červených kobercoch to v uplynulých týždňoch žilo. Premiér sa zúčastnili nielen hlavní predstavitelia filmu, ale aj množstvo známych hostí z filmového a módneho sveta. Nechýbali autogramiády, tlačové konferencie a fanúšikovia z celého sveta. Leonardo DiCaprio vyzeral počas premiér úplne inak než jeho filmová postava. Na červený koberec prišiel elegantný, upravený a v skvelej forme. Dámy ako Teyana Taylor, Chase Infiniti a Regina Hall očarili v úchvatných outfitoch svetových návrhárov, ktoré v sebe spájali extravaganciu, eleganciu aj odvahu.
Jedna bitka za druhou sa rysuje ako jeden z najväčších filmových zážitkov roka. Ponúka silný príbeh, skvelé herecké výkony, originálny režijný prístup a niekoľko vrstiev emócií, ktoré vás prinútia rozmýšľať ešte dlho po skončení záverečných titulkov. Nezmeškajte premiéru v slovenských kinách už od 25. septembra. Jednu bitku za druhou prináša do slovenských kín distribučne Continental film.
Trailer filmu:
Informčný servis