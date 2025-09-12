Jeden a pol milióna ľudí za 24 hodín. Záujem o vstupenky na MS 2026 vo futbale je obrovský

FIFA priznala obrovský záujem o žreb vstupeniek na MS 2026 v prvej fáze ich predaja.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Gianni Infantino
Prezident FIFA Gianni Infantino. Foto: ilustračné, SITA/AP
Spojené štáty americké Futbal Futbal z lokality Spojené štáty americké

Do žrebovania o vstupenky na futbalové majstrovstvá sveta 2026 sa v prvých 24 hodinách zaregistrovalo viac ako 1,5 milióna fanúšikov z 210 krajín. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) to oznámila v tlačovej správe.

Najväčší záujem evidujú z hostiteľských krajín, USA, Mexika a Kanady, ako aj z krajiny obhajcov titulu Argentíny, či Kolumbie a Brazílie. V Európe vedú Anglicko, Španielsko, Portugalsko a Nemecko.

„Registrácia v tejto prvej fáze je možná iba s kartou VISA – poskytovateľ platobnej karty je sponzor FIFA a má v prvej fáze exkluzívne práva. Ďalšie žiadosti o vstupenky v tejto fáze je možné posielať do 19. septembra,“ píše FIFA.

Tí, ktorí budú mať šťastie v náhodnom výbere, budú od 29. septembra dostávať mail s informáciou o dátume a časovom úseku na zakúpenie vstupeniek, a to od 1. októbra.

Následne budú k dispozícii jednotlivé vstupenky na všetkých 104 zápasov majstrovstiev sveta. FIFA nezaručuje, že si vstupenky bude môcť zakúpiť každý. Vstupenky do hostiteľských miest a na zápasy skupinovej časti troch hostiteľov budú k dispozícii ako súčasť balíčka.

„Veľký počet podaných žiadostí svedčí o obrovskom nadšení, ktoré majstrovstvá sveta vo futbale 2026 vyvolali na celom svete. Bude to zlomový bod v histórii futbalu,“ uviedol v tlačovej správe predstaviteľ FIFA Heimo Schirgi, cituje ho web ORF.

Druhá fáza registrácie sa bude konať od 27. do 31. októbra, pričom predaj sa potom zvýši od polovice novembra do začiatku decembra. Tretia fáza sa začne po žrebovaní skupín, ktoré sa uskutoční 5. decembra vo Washingtone.

Viac k osobe: Heimo Schirgi
Firmy a inštitúcie: FIFA Medzinárodná futbalová federácia
Okruhy tém: Futbalové MS 2026 Predaj Vstupenky Záujem Žrebovanie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk