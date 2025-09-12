Jeden a pol milióna ľudí za 24 hodín. Záujem o vstupenky na MS 2026 vo futbale je obrovský

Do žrebovania o vstupenky na futbalové majstrovstvá sveta 2026 sa v prvých 24 hodinách zaregistrovalo viac ako 1,5 milióna fanúšikov z 210 krajín. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) to oznámila v tlačovej správe.
Najväčší záujem evidujú z hostiteľských krajín, USA, Mexika a Kanady, ako aj z krajiny obhajcov titulu Argentíny, či Kolumbie a Brazílie. V Európe vedú Anglicko, Španielsko, Portugalsko a Nemecko.
Mak po utrápenom postupe cez Trstice: Málokedy bývam nas..ý, no dnes som. Niektorí si nevážia dres Slovana
„Registrácia v tejto prvej fáze je možná iba s kartou VISA – poskytovateľ platobnej karty je sponzor FIFA a má v prvej fáze exkluzívne práva. Ďalšie žiadosti o vstupenky v tejto fáze je možné posielať do 19. septembra,“ píše FIFA.
Tí, ktorí budú mať šťastie v náhodnom výbere, budú od 29. septembra dostávať mail s informáciou o dátume a časovom úseku na zakúpenie vstupeniek, a to od 1. októbra.
FC Liverpool má takmer tretinovú šancu na obhajobu titulu v Premier League. Ako analýza dopadla pre Slovensko?
Následne budú k dispozícii jednotlivé vstupenky na všetkých 104 zápasov majstrovstiev sveta. FIFA nezaručuje, že si vstupenky bude môcť zakúpiť každý. Vstupenky do hostiteľských miest a na zápasy skupinovej časti troch hostiteľov budú k dispozícii ako súčasť balíčka.
„Veľký počet podaných žiadostí svedčí o obrovskom nadšení, ktoré majstrovstvá sveta vo futbale 2026 vyvolali na celom svete. Bude to zlomový bod v histórii futbalu,“ uviedol v tlačovej správe predstaviteľ FIFA Heimo Schirgi, cituje ho web ORF.
Hjulmand si neprichádza do Leverkusenu nič dokazovať. Milujem bundesligu, vyhlásil Dán
Druhá fáza registrácie sa bude konať od 27. do 31. októbra, pričom predaj sa potom zvýši od polovice novembra do začiatku decembra. Tretia fáza sa začne po žrebovaní skupín, ktoré sa uskutoční 5. decembra vo Washingtone.