Je tu Gran Turismo – skutočný príbeh o vášni pre obrovskú rýchlosť, s ozajstnými fárami, s ozajstnými jazdcami na ozajstných okruhoch

Itafilm už vo štvrtok 10. augusta uvedie v kinách dlhoočakávanú drámu plnú akčného adrenalínu a silných emócií GRAN TURISMO, v ktorom sa mladý gejmer mení na profi jazdca za tých najneuveriteľnejších okolností. Najväčšia pecka však je, že sa to naozaj stalo, Jannovi Mardenboroughovi (Archie Madekwe).

Napriek názvu film nie je o kultovej videohre, hoci tá stála na začiatku Jannovho príbehu a jeho vášne pre automobilové preteky. Svet motošportu vyzeral pre Janna nedosiahnuteľný, ale stačil nápad jedného idealistického marketéra (Orlando Bloom) na GT Akadémiu, tréning od cynického bývalého pretekára (David Harbour) a obrovský talent sa dostal na trať, aby pokoril jeden okruh za druhým. Prechod z virtuálnych do skutočných pretekov však má svoju cenu. Cinemablend prirovnáva tento príbeh k Rockymu v motošporte, pričom outsidermi sú v tomto prípade všetci traja hlavní protagonisti.

Režisér Neill Blomkamp si povedal, že chce divákom čo najviac priblížiť zážitky skutočného jazdca v skutočnej rýchlosti, a tak celý tento neuveriteľný príbeh rozpráva čo najautentickejšie, bez digitálnych trikov. Autentickosť nespočíva len v tom, že skutočný Jann jazdí ako kaskadér za svoju postavu. Rýchlosť divákom sprostredkúvajú aj zábery z FPV dronov či zo senzorov kamier na doposiaľ nedosiahnuteľných miestach áut.

Produkcia sa zapotila pri vyskladaní zbierky 65 pretekárskych automobilov, vrátane svetoznámych a obdivovaných áut od Nissanu GT-R Nismo cez Lamborghini Huracan či Corvette C8.R až po Ferrari 488 GT3 EFO. O autá sa staral tím 500 technikov, s ktorými cestovali po 6 naozajstných tratiach po celom svete.

Mimochodom, spoznáte vo filme Slovakiaring? Filmári sa s okruhom a zákulisím v „plnej poľnej” dokonale zoznámili už minulý rok počas pretekov Veľkej ceny Slovenska. Hoci to pre nich nebola prvá filmovačka, takýto veľký štáb dovtedy ešte nehostili. Popri prísnej mlčanlivosti bola praktická príprava veľmi detailná: „Celý okruh, skoro 6 km, sme museli premaľovať do požadovaných farieb, vrátane obrubníkov, štartového roštu, vodiacich čiar, atď. Keďže sú farby homologizované cez FIA, mohli sme ich ponechať aj po skončení natáčania,” hovorí marketingový riaditeľ Peter Pecze. „Čo nám ale dalo naozaj zabrať, bolo vytvoriť špeciálne podmienky pre dážď a mokrú dráhu. Ak teda vo filme uvidíte zábery „mokrých“ pretekov, s veľkou pravdepodobnosťou budú práve z nášho okruhu.”

Len pre zaujímavosť, Archie Madekwe si kvôli úlohe profi jazdca začal robiť vodičák. Dokonca sa kvôli filmu musel poriadne naučiť hrať aj Gran Turismo, aby dokázal poraziť náročnú AI. Archie sa priznal, že vodičák sa mu zdal jednoduchší ako intenzívny gejmerský tréning. Ako teraz vidí svoje šance v motošporte? „Pri všetkej úcte ku každému jednému jazdcovi na planéte…NIE. Neznášam byť v aute. Je tam horúco, je to klaustrofobické, dvíha sa mi tam žalúdok a chytá ma úzkosť. Meriam meter deväťdesiatpäť – ledva sa vojdem do väčšiny áut. A navyše v mnohých situáciách na trati je treba spraviť rozhodnutie v zlomku sekundy. Počas jediného preteku môžete vypotiť cez tri litre potu. To je makačka pre celé telo, atletika najvyššieho stupňa. ”

Hlavným partnerom slovenskej distribúcie filmu GRAN TURISMO je spoločnosť PlayGoSmart, srdcom hráči, ktorí hrami, technikou a technológiami žijú naplno. PGS zapožičiava príslušenstvo na organizáciu sprievodných podujatí k uvedeniu filmu a ceny do súťaží.

Informačný servis