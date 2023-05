Je možné nájsť domov v najsevernejšom meste sveta?

Celovečerný dokumentárny film režisérky Veroniky Liškovej NÁVŠTEVNÍCI sleduje osobný a pracovný život mladej výskumníčky Zdenky Sokolíčkovej, ktorá žije so svojou rodinou v najsevernejšie položenom meste na Zemi, v Longyearbyene. Film nie je iba portrétom nádherného arktického mesta, ale je aj obrazom dnešného globalizovaného sveta. Diváci ho v kinách uvidia od 11. mája.

Film uviedol v auguste minulého roka v svetovej premiére Medzinárodný filmový festival v Locarne. Na Medzinárodnom filmovom festivale Jeden svět získal ocenenie za najlepší český dokument. Spolu s filmom Fragile Memory /réžia: Ihor Ivanko/ získali NÁVŠTEVNÍCI hlavnú cenu festivalu Jeden svet aj na Slovensku. Producentom filmu je Peter Kerekes a diváci ho v kinách uvidia v distribúcii spoločnosti Filmtopia. 9. mája, o 18.00 ho v Kinosále Slovenskej národnej galérie osobne uvedie režisérka Veronika Lišková.

Mladá antropologička Zdenka sa so svojim mužom a troma synmi presťahuje na súostrovie Špicbergy v Nórsku, aby pozorovala, ako sa mení život v polárnych oblastiach. Získala prestížny dvojročný grant na rozsiahly vedecký výskum o dopade globalizácie na obyvateľstvo v najsevernejšom meste sveta, Longyearbyene. Potom, ako sa zamiluje do svojho nového domova, zisťuje, že v Arktíde mizne ďaleko viac ako „iba“ ľadovce a permafrost. Prostredníctvom rozhovorov s obyvateľmi si začína uvedomovať, aká heterogénna malá miestna komunita vlastne je, a postupne odhaľuje napätie, ktoré sa skrýva pod povrchom. Zdenka sa zároveň snaží prísť na to, do akej miery sa môže zapojiť do miestnej komunity, ktorú pôvodne zamýšľala iba pozorovať. Prostredníctvom dokumentárneho pátrania, rozhovorov a postupného odhaľovania skutočnej tváre mesta a jeho obyvateľov odkrýva obraz miesta, ktoré nie je divákom bežne prístupné. Film NÁVŠTEVNÍCI skúma zmysel a dopad snahy jedného človeka pochopiť a ovplyvniť veci zdanlivo vzdialené a neovplyvniteľné.

Foto: Filmtopia

„Pre mňa osobne je tento film dobrodružnou drámou, ktorá sleduje zmenu vnímania „dokonalého sveta“ v mestečku s úchvatnou scenériou arktickej prírody. V dnešnej dobe „aktivistických“ filmov prináša autorka mnohovrstevnú skutočnosť, nepozerá sa na uzavreté mestečko čiernobielo, aj vďaka hrdinke a jej odvahe kriticky myslieť dospieva ku /smutno/krásnemu záveru,“ hovorí producent filmu Peter Kerekes.

Špicbergy (Svalbard) sú súčasťou Nórskeho kráľovstva a nachádzajú sa ďaleko za polárnym kruhom, v Severnom ľadovom oceáne. Mesto Longyearbyen je najsevernejšie osídleným mestom na svete. Žije v ňom okolo 2400 obyvateľov, 52 národností. V Longyearbyene môže žiť ktokoľvek aj bez víz, ak má prácu a miesto na bývanie.

Foto: Filmtopia

„Špicbergy sú jedným z miest, ktoré sa otepľujú najrýchlejšie na svete. Mesto Longyearbyen je akousi Petriho miskou všetkých možných zmien, ktoré sa v dnešnom svete dejú. Dajú sa tam pozorovať na malej ploche a v nezvyčajnej intenzite. A preto si Zdenka túto lokalitu pre svoj výskum vybrala. Aj ju samú nakoniec prekvapilo, akých viditeľných a silných premien bola nakoniec svedkom,” hovorí režisérka Veronika Lišková. Okrem otázky klimatickej zmeny a dopadu (geo)politiky na životy miestnych obyvateľov sa film venuje aj pobytu rodiny s malými deťmi práve na Špicbergoch.

Foto: Filmtopia

„Keď sme vo februári pricestovali, bolo mínus dvadsaťštyri stupňov a deti museli byť v škôlke dve hodiny na záhradke, čo sa im veľmi nepáčilo. Rodiny, ktoré tu žijú dlhodobo, ale majú iné obavy. Počas tridsiatich rokov sa tu oteplilo v priemere o 5 stupňov. Mesto, ktoré bolo bezpečné, je teraz z časti lavínovou zónou. Ukazuje to, akú dramatickú výzvu môže zmena klímy znamenať pre praktický život, teda aby mali ľudia kde bývať a nebáli sa o svoje rodiny,“ opisuje Zdenka Sokolíčková.

Foto: Filmtopia

Film NÁVŠTEVNÍCI nesie dôležitý odkaz s výrazným spoločenským presahom. Mesto na ďalekom severe predstavuje obraz akéhokoľvek dnešného moderného mesta, v ktorom sa miešajú ľudia z rôznych kútov sveta, s rôznym spoločenským postavením, materiálnym zabezpečením, podporou štátu, polície a šancou na sebarealizáciu. Dopady globalizácie, ale aj ekologickej krízy na najsevernejšie položené mesto na Zemi zobrazuje vo všeobecnom kontexte.

Realizáciu a distribúciu filmu podporil Audiovizuálny fond.

