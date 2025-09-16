Je majster sveta aj Európy. Španielsky krídelník mení klub v Austrálii

Majster sveta aj Európy s reprezentáciou Španielska zostáva v Austrálii. Ofenzívny stredopoliar či krídelník Juan Mata doteraz hral za Western Sydney Wanderers a teraz sa na spolupráci dohodol na spolupráci s tímom Melbourne Victory.
Ján Mucha: S Calzonom nemám žiadny problém. V Slovane sa niektorí správajú neprofesionálne (rozhovor V športovom SITE)
U „protinožcov“ pôsobí od septembra 2024, sťahoval sa tam po krátkej zastávke v japonskom tíme Vissel Kobe. Predtým hral v Turecku za Galatasaray Istanbul, v Anglicku za Manchester United a FC Chelsea a v rodnom Španielsku FC Valencia. Rodák z Burgosu do seniorského futbalu vstúpil v rezerve Real Madrid.
Tridsaťsedemročný Španiel za Western Sydney Wanderers absolvoval 22 zápasov dosiahol v nich jeden presný zásah a pridal tri gólové prihrávky.
Škriniar: Kazili sme veľa lôpt, súdržnosť nám však priniesla tri body - VIDEO, FOTO
„Som motivovaný pomôcť tímu vyhrávať trofeje a pracovať s klubom na dlhodobej stratégii rozvoja futbalu v Austrálii,“ povedal Mata.
Mata sa stal majstrom sveta so Španielmi v JAR 2010 a o dva roky neskôr bol tiež súčasťou víťazného tímu na majstrovstvách Európy.
Počas kariéry vyhral aj Ligu majstrov s FC Chelsea a Európsku ligu s Chelsea aj Manchesterom United.