Huliak: Ministerstvo už nie je politické odkladisko - ROZHOVOR

Ku kritike slovenskej prezentácie na svetovej výstave v Osake sa v rozhovore pre agentúru SITA pripojil aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.

„Ja som prvý prišiel na to, čo sa stalo v Osake a prvý som vyvodil dôsledky z toho, že po troch dňoch môjho pôsobenia na ministerstve išla generálna riaditeľka preč. Takže naozaj tam prebehlo čistenie, veď povedzme si otvorene, ja som vymenil 43 ľudí za jeden a pol týždňa. Takže politické odkladisko z ministerstva cestovného ruchu a športu už nie je. Samozrejme, že prišli odborníci,“ uviedol Huliak.

Poukázal, že čoskoro má ministerstvo navštíviť premiér Robert Fico a vtedy odprezentuje odpočet jeho práce za menej ako sto dní, lebo sa už má čím chváliť. Chyby sa podľa neho robili aj v prezentácii Slovenska, lebo sa takmer všade hovorilo iba o Bratislave.

Na pomoc si pozval aj ľudí, ktorí robia priamo v cestových kanceláriách, napríklad majiteľa istej cestovky, ktorý pochádza z Izraela, ale na Slovensku pôsobí už 26 rokov. „Videl som, ako komplexne má rozpracovaný itinerár tých 7 dní, keď on sem donesie človeka a poviem vám otvorene, že mi spadla sánka, že tak mravčie úsilie venoval jeden človek cestovnému ruchu na Slovensku by bolo hriech nevyužiť. Jeho poznatky a všetko s tým súvisiace. Pretože naozaj, keď to človek vidí od fotiek, cez linky, cez podrobný denný itinerár, vrátane otváracích hodín, nákladov s tým spojených, všetkých lístkov, kde sa za čo platí za akú atrakciu a povedal, vy máte jeden obrovský slovenský benefit, čo inde nie je v krajinách. Keď máte rodinu s malými deťmi, ubytujete sa niekde a máte v priebehu pol hodiny dostupnosť takých atrakcií, kde vám deti nebudú vzadu na zadných sedačkách mravčať, že mama, kedy tam už konečne budeme, ako je tomu v Rakúsku, že dajme tomu, do Rakúska príde rodina a trvá im pomaly hodinu a pol, kým sa dostanú od atrakcie k nejakej ďalšej, od kultúrnej pamiatky ku kultúrnej,“ uviedol Rudolf Huliak

Podľa Huliaka sa musíme vedieť predať. „Náš problém Slovákov je ten, že my 90 percent robíme a zvyšných 10 sa prezentujeme. Viete, ako sa vraví, pravidlo 80-20, že 80 percent snahy vám donesie 20 percent výsledku. My to musíme urobiť presne naopak,“ konštatoval.

V rozhovore aj o tom: