Jason Statham opäť v kinách – akčný film Working Man mu napísal Sylvester Stallone

Herca Jasona Stathama sme si obľúbili v komických i vážnych úlohách, v posledných rokoch je známy najmä ako herec akčných filmov, v ktorých sa nebojí použiť päste ani rôzne typy zbraní, keď sa vysporiadava s tými, čo mu stoja v ceste. A do tej by sa mu nemali stavať ani v snímke, ktorá práve prišla do kín… Ako Working Man totiž nebude mať rozhodne žiadne zľutovanie!

Statham sa predstaví ako Levon Cade, bývalý vojak tajných operácií, ktorý ale opustil svoje pôsobenie v armáde, aby začal viesť pokojný život ako stavebný robotník. Situácia sa však radikálne zmení, keď unesú dcéru jeho šéfa, ktorú považuje za vlastnú rodinu. Hrdina sa ju vydá zachrániť a pátranie ho zavedie do temného sveta obchodovania s ľuďmi a rozsiahlej korupcie, ktorá siaha oveľa hlbšie, než si kedy dokázal predstaviť. Podarí sa mu zvíťaziť v boji s organizovaným zločinom a zachrániť nevinné dievča, ktoré bolo v nesprávnom čase na nesprávnom mieste?

Zaujímavosťou je, že Statham nie je jedinou akčnou legendou, ktorá sa na vzniku filmu Working Man podieľala. Na scenári s režisérom Davidom Ayerom spolupracoval sám Sylvester Stallone. Známejší je ako herec, no scenáristicky stojí za úspechom svojich najúspešnejších filmov Rocky, Rambo či Cliffhanger. Aj aktuálna novinka čerpá z filmárovej schopnosti vytvoriť silného hrdinu, ktorý sa snaží svoje danosti nepoužívať, pokiaľ to nie je nevyhnutné, no keď je okolnosťami prinútený, dokáže zájsť všade, kam treba.

Working Man je akčnou novinkou, akú v slovenských kinách často nevidíme. Na svoje si pri jej pozeraní prídu všetci milovníci napätia, akcie a výletov ďaleko za hranu zákona… Na plátna snímku priniesla distribučná spoločnosť Continental film.

