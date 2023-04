Jaroslav Naď dostal na Ukrajine medailu od ministra Reznikova (video)

Poverený minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) dostal na Ukrajine medailu ministra obrany Ukrajiny. Ocenenie si prevzal od ukrajinského ministra obrany Oleksija Reznikova počas zahraničnej cesty.

Naď bol ocenený za podporu Ukrajiny v boji proti ruskej agresii, konštruktívnu spoluprácu, a tiež za rozvíjanie vzťahov v oblasti obrany. Ministerstvo obrany (MO) SR o tom informovalo v tlačovej správe.

„Toto ocenenie patrí všetkým, ktorí majú zásluhy na množstve životov na Ukrajine, ktoré sa nám dobrými a včasnými rozhodnutiami podarilo zachrániť. Bez podpory kolegov vo vláde, a správneho zahranično-politického nastavenia, by boli škody na Ukrajine omnoho väčšie. Som vďačný za možnosť opäť navštíviť našich ukrajinských priateľov, vidieť ich tváre a odhodlanie vybojovať si slobodu. Je to neuveriteľné, no až keď človek navštívi tieto miesta, uvedomí si, ako blízko k našim hraniciam je ľudské utrpenie, deštrukcia a teror, ktoré za sebou zanecháva ruská armáda,“ uviedol Naď.

Dodal, že iba s našou pomocou dokážu Ukrajinci toto zlo zastaviť a ochrániť tak aj nás.