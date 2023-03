Jarné upratovanie by sa malo týkať aj poistenia, mnoho klientov má poistené svoje nehnuteľnosti na menej než 20 tisíc eur

Príchod teplejších dní sa u mnohých ľudí spája s príležitosťou rekonštrukcií či zmien bývania. Odborníci však odporúčajú, že pri bývaní je dôležité nepodceniť najmä ceny nehnuteľností a všetky zmeny, ktoré na ne môžu vplývať.

„Jarné upratovanie by sa mohlo týkať aj poistenia,“ vysvetľuje hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová. „Ceny nehnuteľností za posledné roky prudko rastú, čo má vplyv aj na nehnuteľnosti väčšiny klientov. Tento výrazný nárast cien v praxi znamená, že poistenie, ktoré si klienti a klientky pred rokmi dojednali, už nemusí odrážať súčasný stav. Skutočná hodnota domu alebo bytu môže byť oveľa vyššia ako tá, ktorú majú klienti na poistnej zmluve. V praxi sa stretávame s tým, že si klient stanoví cenu svojej nehnuteľnosti príliš nízko a v prípade totálnej škody nebude schopný kúpiť si nové bývanie.“

V štatistikách za posledné 3 roky eviduje Union približne 80 poistných zmlúv, kde je poistná suma pre rodinný dom alebo byt dokonca nižšia ako 20 000 eur. Takáto poistná suma naozaj nemôže byť dostatočná, aby vyjadrovala skutočnú hodnotu poisteného rodinného domu alebo bytu v žiadnom slovenskom regióne.

Poistenie majetku patrí dlhodobo medzi najpopulárnejšie produkty poisťovne Union. Klientov oslovuje najmä širokým poistným krytím a prístupnou cenou. Tú si môžu klienti a klientky vypočítať priamo na webstránke Unionu, pričom im to zaberie len pár minút.

Spolu s domom alebo bytom si klienti môžu poistiť aj svoju záhradu, ďalšie stavby na pozemku napríklad garáž, letnú kuchyňu, altánok, murovaný bazén, solárne alebo fotovoltické panely. Pokiaľ k bytu patrí zelená terasa alebo zelená strecha, klient má poistenú aj tú. Union kryje aj hodnotu pomníkov alebo stratu na nájomnom, pokiaľ klient nehnuteľnosť prenajíma. Okrem rôznych predmetov poistenia majú klienti Unionu na výber zo širokej ponuky poistných rizík.

„V našej poisťovni kryjeme už škody pri prudkom vetre od 50 km/h. Pri záplave nezáleží na tom, odkiaľ voda prišla, či išlo o dažde, topenie snehu, spodná voda. Ďalej kryjeme škody spôsobené atmosférickými zrážkami alebo akýmikoľvek voľne žijúcimi živočíchmi,“ uvádza špecialistka vývoja produktov neživotného poistenia Denisa Kubovcová. Klienti a klientky Unionu si môžu pripoistiť ku svojej domácnosti alebo nehnuteľnosti aj rôzne iné položky ako napríklad náhradné ubytovanie v prípade poistnej udalosti, náklady na vyčistenie studne, náklady spôsobené neoprávneným odberom elektrickej energie či náklady na vyhotovenie náhradných dokladov, kryť je možné dokonca aj potraviny v chladničkách, veci slúžiace na podnikateľské účely do určitého limitu, pohrebné náklady, náklady na liečenie úrazu a pri úhyne domáceho zvieraťa.

„Je v záujme našej poisťovne, aby mali naši klienti a klientky správne poistený svoj majetok. Žiaľ, mnohokrát sa stáva, že ľudia situáciu podceňujú. Investujú veľa prostriedkov do samotných nehnuteľností a ich vylepšení, čím sa samozrejme zvyšuje aj ich cena. Pri aktualizácii poistenia na to však zabúdajú, prípadne to odsúvajú na neskôr. Je vhodné si v poistkách naozaj „upratať“, my sme samozrejme ochotní s tým našim klientom a klientkam asistovať,“ dodáva za Union hovorkyňa Kristína Baluchová.

