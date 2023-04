Jar je plné nástrah pre naše oči: vyzbrojte sa proti sezónnej alergii

Pre alergikov začína sezóna svrbenia a pálenia očí. S pribúdajúcimi teplotami totiž prichádzajú sezónne alergie. Ukážeme vám ako sa proti nim efektívne brániť.

Zápal spojiviek je najčastejším očným príznakom alergie. Ten sa objavuje približne u 40 % všetkých pacientov, ktorí trpia sezónnou alergiou. Okrem toho medzi najčastejšie príznaky a symptómy patria svrbiace a slziace oči, svetloplachosť, suché oči, opuchnuté spojivky, očné viečka, alebo zlepené oči hneď z rána.

Za sezónnou alergiou stojí celý rad alergénov. Patria sem najrôznejšie dreviny či byliny, ktoré rastú na našom území. Koncentráciu alergénov vo vzduchu pravidelne sledujú monitorovacie stanice, ktoré v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Peľovou informačnou službou informujú verejnosť v pravidelných týždňových intervaloch o aktuálnej situácii. Užitočným pomocníkom je tak peľový kalendár. Ide o celoročný prehľad obdobia kvitnutia najčastejších rastlinných alergénov. Najhorším obdobím pre alergikov je obdobie od začiatku marca až do konca leta. Na jar, počas marca až mája, začína totiž kvitnúť väčšina tráv, rastlín a drevín spôsobujúcich alergie. Najpríjemnejšie obdobie pre alergikov je zase koniec roka, kedy počet peľových alergénov výrazne klesá.

Foto: Alensa

Zatočte s ňou!

Na výber máte niekoľko možností ako zatočiť s prejavmi sezónnej alergie. „Pri alergii je potrebné si dávať pozor na rôzne antihistaminiká, ktoré môžu mať vplyv na kontaktné šošovky. Poraďte sa so svojim lekárnikom a starostlivo si prečítajte aj príbalový leták prípravkov proti alergii. Pokiaľ máte výraznejšie prejavy alergie, je vhodné vymeniť dvojtýždňové, alebo mesačné kontaktné šošovky za jednodenné. Ak už používate viacdenné šošovky, mali by ste ich čistiť peroxidovým roztokom,“ konštatuje konštatuje Kristýna Štěbetáková, optometristka spoločnosti Alensa.sk, on-line predajca kontaktných šošoviek, dioptrických a slnečných okuliarov.

Jeden z najefektívnejších spôsobov ako bojovať proti alergii je zamedziť kontaktu očí s alergénom. „Napríklad ak ste alergický na peľ, môžu vám pomôcť slnečné okuliare, ktoré vytvoria bariéru a zamedzia prístupu aspoň časti alergénov do očí. Rovnako trpiacim ľudom na alergie neodporúčam šúchať oči rukami. Práve pri tejto činnosti si môžete do očí votrieť veľké množstvo alergénu,“ konštatuje Kristýna Štěbetáková, optometristka spoločnosti Alensa.sk, on-line predajca kontaktných šošoviek, dioptrických a slnečných okuliarov. Závažnejšie prípady alergickej reakcie pomôžu vyriešiť kvalitné očné kvapky s obsahom látok, ktoré zmierňujú opuchy a začervenanie. Účinným spôsobom je podráždené oči vypláchnuť studenou vodou. Nezabudnite, že v očiach by nemali byť šošovky. Tie by sa s vodou nemali stretnúť.

Foto: Alensa

6 praktických rad pre vaše oči:

Ak nosíte kontaktné šošovky, nenoste ich dlhšie ako je určené.

Zvlhčujte si oči očnými kvapkami pravidelne.

Zvážte dočasný prechod z dvojtýždenných, alebo mesačných kontaktných šošoviek na jednodenné. Šošovky sú tak menej infikované alegénmi.

Vankúše a obliečky nesušte vonku a často vymieňajte posteľnú bielizeň.

Chráňte svoje oči slnečnými okuliarmi.

Ak sú vaše príznaky dlhodobé, môže ísť o iné ochorenia očí, ktoré majú obdobné príznaky. Ako napríklad jačmeň, opuchnutá žľaza na viečku a iné. V takomto prípade vyhľadajte odborníka.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.