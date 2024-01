Skvelá Jamrichová postúpila do finále Australian Open. Je to úžasné, niečo neuveriteľné, opísala svoje pocity

Slovenská tenistka Renáta Jamrichová si zahrá o turnajový titul v dievčenskej dvojhre na Australian Open v Melbourne.

Turnajová jednotka zvíťazila v semifinále nad Japonkou Enou Koikeovou 6:4, 2:6, 6:3. Zápas trval 102 minút a Jamrichová v jeho závere pri svojom podaní premenila prvý mečbal.

Vo finále proti Austrálčanke

Súperkou 16-ročnej Slovenky vo finále bude Emerson Jonesová. Pätnásťročná Austrálčanka si v semifinále poradila s Bulharkou Ivou Ivanovovou 6:4, 6:1.

Turnajová desiatka Koikeová vzala Jamrichovej prvý set v Melbourne, ale nie zápas. Slovenka v predchádzajúcich štyroch zápasoch pustila súperkám dovedna len 15 gemov.

Vylepšené grandslamové maximum

Zverenka trénera Jána Matúša si postupom do finále vylepšila svoje grandslamové maximum vo dvojhre. Dosiaľ sa dostala najďalej do semifinále vlani na Wimbledone a US Open.

V Melbourne bola pred rokom vo štvrťfinále. „Je to úžasný pocit, niečo neuveriteľné. Po dvoch nevydarených semifinálových zápasoch na grandslamových turnajoch sa mi konečne podarilo postúpiť do finále,“ uviedla Jamrichová pre Rádio Slovensko.

Ak Jamrichová uspeje aj vo finále, vyrovná úspech krajanky Terezy Mihalíkovej z roku 2015. Vo finále na Australian Open si zahrala ešte jedna Slovenka v ére samostatnosti. V roku 1999 tam Katarína Bašternáková prehrala s Francúzkou Virginie Razzanovou.

Jamrichová v sobotu zabojuje o celkovo štvrtý slovenský juniorský titul vo dvojhre na grandslamových turnajoch. Okrem spomenutej Mihalíkovej sa z celkového triumfu v singli na podujatí tzv. veľkej štvorky tešili aj Martin Kližan na Roland Garros 2006 a Kristína Kučová na US Open 2007.