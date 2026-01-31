Izraelské nálety si v Pásme Gazy vyžiadali najmenej 32 obetí vrátane detí

Izraelské letecké útoky zabili v sobotu v Pásme Gazy 32 ľudí vrátane detí. Uviedla to civilná obrana palestínskeho územia, zatiaľ čo izraelská armáda oznámila, že útoky vykonala v reakcii na porušenie prímeria zo strany hnutia Hamas.
Napriek tomu, že prímerie sprostredkované Spojenými štátmi vstúpilo začiatkom mesiaca do druhej fázy, násilie na palestínskom území pokračuje. Izrael aj Hamas sa navzájom obviňujú z porušovania dohody.
Otvoria priechod
Najnovšie krviprelievanie nasleduje po tom, ako Izrael oznámil, že v nedeľu opätovne otvorí kľúčový hraničný priechod Rafah medzi Gazou a Egyptom pre „obmedzený pohyb osôb“.
„Počet obetí od dnešného svitania stúpol na 32, väčšinu tvoria deti a ženy,“ uviedla civilná obrana, ktorá pôsobí pod správou Hamasu, pričom aktualizovala predchádzajúcu bilanciu 28 mŕtvych.
„Zasiahnuté boli obytné domy, stany, prístrešky aj policajná stanica, čo viedlo k tejto humanitárnej katastrofe,“ povedal hovorca agentúry Mahmúd Bassal.
Stopy krvi
Jedna z bytových jednotiek v budove vo štvrti Rimal v meste Gaza bola úplne zničená a na ulici pod ňou boli viditeľné stopy krvi jej obyvateľov, uviedol novinár agentúry AFP.
„Tri dievčatá zomreli, keď spali. Ich telá sme našli na ulici,“ povedal príbuzný rodiny. „O akom prímerí to hovoríte? Každý klame každého,“ dodal ďalší príbuzný. Jeden z náletov zasiahol policajnú stanicu v asi najľudnatejšej štvrti mesta Gaza Šajch Radván.
Podľa riaditeľstva miestnej polície si tento útok vyžiadal sedem obetí, pričom medzi mŕtvymi boli aj štyri policajtky. „Medzi zabitými sú policajti, príslušníci bezpečnostných zložiek aj civilisti, ktorí sa v tom čase nachádzali na stanici,“ uviedlo riaditeľstvo.