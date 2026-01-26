Izraelská armáda identifikovala posledného rukojemníka zadržiavaného v Pásme Gazy

Ran Gvili zahynul počas útoku Hamasu z 7. októbra 2023, návratom jeho tela sa skončil proces repatriácie všetkých unesených.
Izraelská armáda v pondelok oznámila, že identifikovala a previezla do Izraela pozostatky posledného rukojemníka zadržiavaného v Pásme Gazy. Ide o Ran Gviliho, ktorý bude pochovaný na území Izraela.

„Po ukončení identifikačného procesu Národným ústavom súdneho lekárstva v spolupráci s izraelskou políciou a vojenským rabinátom informovali zástupcovia armády rodinu zosnulého rukojemníka, rotmajstra Rana Gviliho, že ich blízky bol identifikovaný a bude vrátený na pochovanie,“ uviedla armáda vo vyhlásení. Dodala, že „týmto sa skončil návrat všetkých rukojemníkov z Pásma Gazy do Štátu Izrael“.

Elitná jednotka

Gvili bol príslušníkom elitnej jednotky Yassam izraelskej polície. Zahynul počas útoku militantného hnutia Hamas na Izrael 7. októbra 2023, pričom jeho telo útočníci odviezli do Gazy. V čase smrti mal 24 rokov.

Izraelské úrady v nedeľu informovali, že ozbrojené sily pátrali po jeho pozostatkoch na cintoríne na severe Pásma Gazy. Z celkového počtu 251 ľudí unesených počas útoku Hamasu bol Gvili posledným, ktorého telo zostávalo na palestínskom území.

Viacero etáp

Postupný návrat rukojemníkov a pozostatkov obetí prebiehal v niekoľkých etapách a bol podľa oboch strán mimoriadne zložitý a citlivý proces. Prvá fáza prímeria sprostredkovaného Spojenými štátmi, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri, pritom stanovovala, že palestínske islamistické hnutie Hamas odovzdá všetkých zostávajúcich rukojemníkov – živých aj mŕtvych.

