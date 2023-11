Izraelská armáda opäť zasiahla utečenecký tábor, cudzinci mohli odísť z Pásma Gazy cez hraničný priechod Rafah

Izraelské nálety zasiahli druhý deň po sebe obytné domy v utečeneckom tábore Džabálijá na severe Pásma Gazy a spôsobili mnoho úmrtí a zranení.

Informovali o tom úrady riadené militantným hnutím Hamas, ktoré 7. októbra útokom na Izrael rozpútalo súčasnú vojnu. Počet stredajších útokov na utečenecký tábor nebol bezprostredne známy.

Medzitým desiatky ľudí so zahraničnými pasmi mohli prejsť cez hraničný priechod Rafah z Pásma Gazy do Egypta. Bolo to prvýkrát od vypuknutia vojny medzi Izraelom a Hamasom pred viac ako tromi týždňami, čo držitelia zahraničných pasov mohli opustiť obliehané územie.