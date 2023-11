Izraelská armáda je naďalej aktívna v nemocnici Šífa v Gaze, snaží sa ovládnuť infraštruktúru Hamasu

Izraelská armáda je stále aktívna „vo vnútri aj v okolí nemocničného komplexu“ Šífa v Gaze.

Hovorca armády pre televíziu CNN uviedol, že špeciálne jednotky vykonávajú „veľmi špecifické, obmedzené operácie“ v snahe o ovládnutie infraštruktúry palestínskeho militantného hnutia Hamas v oblasti najväčšej nemocnice v Pásme Gazy.

Operáciu podľa hovorcu vykonávajú bez toho, aby rušili pacientov.

Medzinárodný tlak na Izrael stúpa

Izrael čelí čoraz väčšiemu medzinárodnému tlaku, aby ukázal dôkazy podporujúce jeho tvrdenia, že má Hamas pod nemocnicou veliteľské a riadiace centrum.

Z razie v nemocnici, ktorú izraelskí vojaci odštartovali v stredu ráno, ukázali zbrane, nepriestrelné vesty a laptop s inkriminujúcim materiálom.

Nič však nenaznačuje, že našli tunely vedúce k sieti komôr, ktorej nález očakávajú. Militanti a nemocničný personál tvrdenia Izraela popierajú.

Medzičasom hovorca izraelskej armády komunikoval aj s BBC a vo vysielaní programu World at One v Radio 4 naznačil, že operácia v nemocnici by mohla trvať aj niekoľko týždňov, keďže ju ešte celú neprehľadali.

Masívny výpadok pripojenia

BBC tiež informuje, že novinár v nemocnici Šífa jej povedal, že sú „všade vojaci a streľba vo všetkých smeroch“. Predtým, ako sa telefonické spojenie prerušilo, hovoril aj o obrnených buldozéroch v areáli.

Ministerstvo zdravotníctva v Gaze, ktoré vedie Hamas, popoludní povedalo, že izraelskí vojaci zničili niektoré oddelenia. Podľa riaditeľa nemocnice sa v zariadení už vyčerpal kyslík a „pacienti kričia od smädu“.

BBC pripomína, že štvrtkový vývoj v Gaze nevie nezávisle overiť, čo okrem iného komplikuje aj masívny výpadok pripojenia, ktoré hlásia niekoľké komunikačné spoločnosti v Pásme Gazy.