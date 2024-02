Izrael žiada od Hamasu prepustenie rukojemníkov do začiatku ramadánu, inak rozšíri vojenské operácie do Rafahu

Bývalý izraelský minister obrany Benny Ganc v nedeľu povedal, že izraelské sily rozšíria vojenské operácie do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy, ak militantné hnutie Hamas neprepustí zadržiavaných rukojemníkov do začiatku moslimského pôstneho mesiaca ramadán. Referuje o tom spravodajský web CNN. Ramadán tento rok trvá od 10. alebo 11. marca do 8. alebo 9. apríla.

„Svet musí vedieť a vodcovia Hamasu musia vedieť, že ak naši rukojemníci nebudú počas ramadánu doma, boje budú pokračovať až do oblasti Rafahu. Urobíme to koordinovaným spôsobom a uľahčíme evakuáciu civilistov v rámci dialógu s našimi americkými a egyptskými partnermi, aby sme minimalizovali civilné obete. Tým, ktorí hovoria, že cena je príliš vysoká, hovorím veľmi jasne: Hamas má na výber – môže sa vzdať, prepustiť rukojemníkov a obyvatelia Pásma Gazy môžu oslavovať svätý mesiac ramadán,“ vyhlásil Ganc.

Súčasný izraelský minister obrany Joav Gallant v piatok uviedol, že Izrael „dôkladne plánuje“ vojenskú ofenzívu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy, čo signalizuje odhodlanie pohnúť sa vpred napriek rastúcim medzinárodným obavám o bezpečnosť stoviek tisícov Palestínčanov, ktorí tam hľadajú útočisko.

Odhaduje sa, že v Rafahu sa tiesni asi 1,4 milióna Palestínčanov, čo je viac ako polovica obyvateľov Pásma Gazy, pričom väčšina z nich bola vysídlená v dôsledku bojov na inom území. Státisíce ľudí žijú v rozľahlých stanových táboroch.