Izrael ukončí pôsobenie organizácie Lekári bez hraníc v Pásme Gazy

Úrady tvrdia, že humanitárna organizácia nepredložila zoznam miestnych zamestnancov, čo je podmienkou pre činnosť v tomto regióne.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, SITA/AP
 Izrael v nedeľu oznámil, že ukončí humanitárne operácie medzinárodnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF) v Pásme Gazy po tom, ako podľa úradov neposkytla zoznam svojich palestínskych zamestnancov.

Ministerstvo pre záležitosti diaspóry a boj proti antisemitizmu uviedlo, že podniká kroky na zastavenie činnosti organizácie Lekári bez hraníc v Gaze. Rozhodnutie podľa ministerstva nasleduje po „neschopnosti MSF predložiť zoznam miestnych pracovníkov, čo je požiadavka platná pre všetky humanitárne organizácie pôsobiace v regióne“. Organizácia má podľa neho ukončiť svoju prácu a opustiť Gazu do 28. februára.

Napojení na Hamas

Rezort už v decembri oznámil, že od 1. marca zabráni pôsobeniu 37 humanitárnych organizácií vrátane MSF, ak neposkytnú podrobné informácie o svojom palestínskom personáli.

Tvrdil pritom, že dvaja zamestnanci MSF mali mať väzby na palestínske militantné skupiny Hamas a Islamský džihád, čo zdravotnícka organizácia dôrazne popiera.

Ministerstvo v nedeľu dodalo, že MSF sa začiatkom januára zaviazala zoznam zamestnancov poskytnúť, no „napriek verejnému prísľubu organizácia zoznamy neodovzdala“.

Izrael nespolupracuje

Vo vyhlásení zverejnenom v piatok na svojej webovej stránke organizácia Lekári bez hraníc uviedla, že ako „mimoriadne opatrenie“ súhlasila so zdieľaním zoznamu mien svojich palestínskych aj medzinárodných zamestnancov s izraelskými úradmi.

„Napriek opakovanému úsiliu sa však ukázalo, že sa nám nepodarilo nadviazať spoluprácu s izraelskými orgánmi, pokiaľ ide o konkrétne požadované záruky,“ uviedla organizácia.

