Izrael údajne plánuje útok na iránske jadrové objekty, zistili Američania

Americké tajné služby sa údajne dozvedeli o izraelských prípravách na útok na iránske jadrové zariadenia. Referuje o tom spravodajský web CNN. Podľa amerických predstaviteľov by útok mohol eskalovať konflikt na Blízkom východe. Okrem toho by útok úplne zničil vzťah Izraela so Spojenými štátmi.

V súčasnosti však nie je známe, či sa izraelské úrady rozhodli uskutočniť útok, ale v rámci americkej vlády pretrvávajú nezhody v názore na prípadný útok Izraela. CNN informuje, že pravdepodobnosť izraelského útoku na iránske jadrové zariadenie sa „v ostatných mesiacoch výrazne zvýšila“.

Možné prípravy na útok

„Vyhliadka dohody medzi USA a Iránom, ktorú vyrokoval Trump a ktorá nezahŕňa vývoz všetkého iránskeho uránu, zvyšuje pravdepodobnosť útoku,“ povedal novinárom nemenovaný zdroj.

Zachytené správy, ako aj pohyby izraelského vojenského personálu, môžu naznačovať prípravy na útok. Medzi známkami príprav, ktoré zaznamenali USA, bol tiež presun leteckej munície a dokončenie leteckých cvičení.

Teherán je pripravený vzdať sa jadrových zbraní

Predstaviteľ iránskeho ministerstva zahraničných vecí pred niekoľkými dňami povedal, že rozhovory medzi Iránom a USA o jadrových otázkach „nepovedú k ničomu“, ak Washington bude trvať na tom, aby Teherán prestal obohacovať urán. Medzitým poradca iránskeho najvyššieho vodcu vyhlásil, že Teherán je pripravený vzdať sa jadrových zbraní v rámci dohody s USA výmenou za zrušenie hospodárskych sankcií.