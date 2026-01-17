Trump vymenoval britského ex-premiéra Tonyho Blaira za člena Rady pre mier na ekonomickú obnovu Gazy

Pozvánky poslal aj lídrom Egypta, Turecka, Argentíny a Kanady.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Britain Afghanistan Blair
Bývalý britský premiér Tony Blair. Foto: Archívne, SITA/AP
Americký prezidentDonald Trump v sobotu pozval lídrov Egypta, Turecka, Argentíny a Kanady, aby sa stali členmi takzvanej Rady pre mier, ktorá má mať na starosti povojnovú obnovu Pásma Gazy.

Pozvanie prišlo po tom, čo Trump do rady vymenoval amerického ministra zahraničných vecíMarca Rubia, bývalého britského premiéra Tonyho Blaira a svojich osobitných vyslancov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa.

Trump sa už skôr vyhlásil za predsedu tohto orgánu, ktorý má podporiť jeho kontroverznú víziu ekonomickej obnovy Gazy zničenej viac než dvomi rokmi izraelského bombardovania.

Pozvánky zvažujú

Poradca kanadského premiéraMarka Carneyho oznámil, že líder Kanady plánuje pozvanie prijať. Hovorca tureckého prezidentaRecepa Erdogana potvrdil, že prezident dostal pozvanie stať sa „zakladajúcim členom“ rady. Podľa egyptského ministra zahraničných vecí Badra Abdelattyho Káhira žiadosť o účasť prezidentaSísího podrobne „študuje“, zatiaľ čo argentínsky prezidentJavier Milei na platforme X napísal, že účasť v rade by preňho bola „cťou“.

Ďakujem prezidentovi Trumpovi za jeho líderstvo pri zriadení Rady pre mier a je pre mňa cťou byť vymenovaný do jej výkonného výboru,“ uviedol vo vyhlásení pre agentúru AFP bývalý britský premiér Tony Blair. Jeho menovanie však vyvoláva kontroverzie pre jeho úlohu v invázii do Iraku v roku 2003.

Riviéra Blízkeho východu

Podľa Bieleho domu sa rada zameria na budovanie kapacít pre správu, regionálne vzťahy, rekonštrukciu, prilákanie investícií a mobilizáciu kapitálu na obnovu Gazy. Medzi jej ďalších členov patria prezident Svetovej bankyAjay Banga, americký miliardár a finančník Marc Rowan a Trumpov poradca Robert Gabriel, člen americkej Rady pre národnú bezpečnosť.

Trump, bývalý realitný developer, už skôr uvažoval o premene zničenej Gazy na „riviéru Blízkeho východu“ plnú dovolenkových rezortov, hoci neskôr sa dištancoval od výziev na násilné vysídlenie jej obyvateľstva.

