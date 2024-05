Izrael informoval USA o pláne evakuovať palestínskych civilistov pred útokom na Rafah

Izrael tento týždeň informoval predstaviteľov Bidenovej administratívy o pláne evakuovať palestínskych civilistov pred potenciálnou operáciou v meste Rafah na juhu Pásma Gazy zameranou na vykorenenie militantov z hnutia Hamas.

Agentúre AP to potvrdili americkí predstavitelia oboznámení s rozhovormi.

Netanjahu trvá na svojom

Predstavitelia, ktorí nemali oprávnenie verejne sa vyjadrovať a požiadali o anonymitu, aby mohli hovoriť o citlivých informáciách, uviedli, že plán podrobne popísaný Izraelčanmi nezmenil názor americkej administratívy, že pokračovanie operácie v Rafahu by postavilo do ohrozenia príliš veľa nevinných palestínskych civilistov.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prisľúbil, že uskutoční vojenskú operáciu v Rafahu napriek varovaniam amerického prezidenta Joea Bidena a ďalších západných predstaviteľov, že by to viedlo k ďalším úmrtiam civilistov a zhoršilo by to už aj tak hroznú humanitárnu krízu.

Bidenova administratíva uviedla, že by to mohlo mať dôsledky pre Izrael, ak by v operácii pokračoval bez dôveryhodného plánu na ochranu civilistov.

Vyše milióna ľudí v Rafahu

„Bez takéhoto plánu nemôžeme podporiť veľkú vojenskú operáciu smerujúcu do Rafahu, pretože škody, ktoré by spôsobila, presahujú to, čo je prijateľné,“ povedal v piatok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.

V Rafahu, najjužnejšom meste enklávy, sa tiesni viac ako milión obyvateľov Pásma Gazy. Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) v piatok uviedol, že státisíce ľudí by boli „v bezprostrednom riziku smrti“, ak Izrael pokročí s útokom na Rafah.