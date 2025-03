Iuventa Michalovce je blízko k ďalšiemu finále Európskeho pohára, odvetu na Islande však nesmie podceniť - FOTO

Hádzanárky Iuventy Michalovce delí už len jeden krok od toho, aby si rovnako ako vlani zahrali vo finále Európskeho pohára žien. Zverenky trénera Petra Kostku v prvom semifinálovom súboji v domácom prostredí zdolali islandský Valúr Reykjavík 25:23, pred sebou však majú mimoriadne náročnú odvetu u súperiek.

Hlavného kormidelníka po úvodnom stretnutí mrzelo, že jeho hráčky si do odvety nenesú väčší náskok, veď v úvode druhého polčasu viedli aj o sedem gólov.

„Mrzí ma, že sme nevyužili vynikajúcu obranu a dobre chytajúcu Jablonskú v prvom polčase na väčší gólový náskok. Treba úprimne priznať, súper zrýchlil v úvode druhého polčasu hru. Začal premieňať šance a potom to už bolo gól na gól. Vyhrali sme o dva góly, je však škoda, že sme dobrý prvý polčas nevyužili na vyšší gólový rozdiel. Pred odvetou je všetko otvorené,” vyhlásil hlavný kouč podľa oficiálneho webu Iuventy.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Po prvom súboji bola sklamaná aj kapitánka Patrícia Wollingerová.

„Po prvom polčase sme boli určite spokojnejšie. Ani neviem, čo k tomu povedať. V prvom polčase hráme výborne. Plníme trénerove pokyny, hráme presne to, čo hrať chceme. Síce aj vtedy sme nepremenili pár šancí, no do tých sme nepúšťali ani súperky.

V druhom polčase sa ale stalo to, čo sa stalo v predošlých zápasoch. Prišli naše chyby, súper sa začal doťahovať. Našimi zlými rozhodnutiami sme ich vrátili do zápasu. Víťazstvo sa cení, sme zaň rady, no do odvety musíme ísť ako by bolo 0:0. Dvojgólový rozdiel je v hádzanej nič, dá sa zmazať aj za jednu minútu. Na to, ako sme to mali rozbehnuté, je dvojgólový náskok málo,“ poznamenala podľa regionálneho webu novinyzemplina.sk.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zemplínčanky sú už tretíkrát bez prerušenia v semifinále EP. Pred dvoma rokmi v ňom nestačili na neskoršieho víťaza z tureckej Antalye, vlani sa cez portugalskú Benficu Lisabon dostali až do finále a podľahli v ňom španielskemu Elche.

„Keď zopakujeme hru z prvého polčasu, máme šancu na finále aj teraz. Úprimne ale treba povedať, že počas hry aj súper zmenil svoju taktiku, ktorá mu priniesla úspech. Hral agresívnejšie, hral efektívnejšie. Potrebujeme si to rozanalyzovať, pretože ak dostanete útok čo útok gól, nemôžete byť úspešní. Potrebujeme mať lepšiu obranu a hlavne efektívnejšiu koncovku. Mali sme zbytočne veľa zahodených šancí. S tým sa ale boríme už dlhšie, nebol to iba problém zápasu s Valúrom,“ pokračoval Kostka.

Aj jemu sa dvojgólový náskok pred odvetou máli.

„Mali sme na viac. Súper nás ničím neprekvapil. Skôr si myslím, že my sme prekvapili jeho. Bol tu z ich strany rešpekt pred našimi výsledkami v Európe. Čo ma mrzí, že sme ich vrátili do zápasu a pred odvetou je všetko otvorené. Reykjavík zistil, že sa dá s nami hrať a túto emóciu si určite prenesie aj do odvety. To ma mrzí najviac,“ poznamenal.

„Keď to mám porovnať s minulým rokom, myslím si, že Benfica bola ťažším súperom. Jej hráčky boli behavejšie, hrali agresívnejšie a ich individuality boli kvalitnejšie. Tým ale určite nechcem hráčky Reykjavíku dehonestovať, pretože hrali dobre. Nemyslím si, že hrajú niečo, čo by sme nedokázali ubrániť.

My sme sa do šancí dostávali, zlou koncovkou sme sa ale pripravili o väčší náskok. Rozhodne si nemyslím, že súperky sú v niečom oveľa lepšie. Hrajú ale disciplinovane, čo sa nám v prvom zápase nedarilo hrať celý zápas. Práve disciplína bude dôležitá v tom, aby sme uspeli v odvete,“ dodal Wollingerová.