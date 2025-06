Hádzanárky Iuventy Michalovce povedie ich niekdajší kouč, k A-tímu sa vrátil po viac ako 16 rokoch - FOTO

Po prekvapujúcom odchode Petra Kostku z postu tréner ženského hádzanárskeho tímu Iuventa Michalovce majú úradujúce slovenské šampiónky staronového kouča.

Ku kormidlu Zemplínčaniek totiž prichádza 52-ročný Michal Lukačín, ktorý v minulosti viedol ženy Iuventy v sezóne 2002/2003 aj v časti ročníka 2008/2009. Ako informuje oficiálny web Iuventy, k A-tímu tohto klubu tak prichádza po viac ako 16 rokoch.

V minulosti viedol aj tímy Veselí nad Moravou, nemecký Trier či Šaľu. V ostatných dvoch sezónach pôsobil v Iuvente ako tréner starších žiačok a v klube bol aj šéftréner žiackych družstiev.

Keď Kostka po troch rokoch v Michalovciach prijal ponuku z poľského Gniezna, prišla príležitosť pre Lukačína.

„Ako som už povedal predtým, Peter Kostka nás svojim rozhodnutím zaskočil. Nemali sme za neho alternatívu a v čase, kedy sú už tréneri na ďalšie sezóny podpísaní, to bola ťažká situácia. Mali sme dve alternatívy, ale napokon sme sa rozhodli práve pre Michala Lukačína, pričom výrazne v jeho prospech zahralo to, že je Michalovčan. Sme v klube radi, že našu ponuku akceptoval. Ide o známeho trénera, ktorý v našom klube pôsobil aj v posledných dvoch rokoch. S dievčatami ukázal progres a iba kúsok chýbal, aby sa tešil zo slovenského titulu. Za Lukačínom je teda vidno odvedená robota a to bol hlavný dôvod, že sa stal našim kandidátom na post ženského trénera. Veríme že sa mu bude dariť a náš tím bude opäť dosahovať dobré výsledky,“ uviedol prezident michalovského klubu Patrik Sabov.

Lukačína ponuka opäť viesť tím v nadnárodnej MOL lige zaskočila.

„Popravde, nečakal som to. Naša dohoda bola taká, že sa ešte rok či dva povenujem našej mládeži. Prišla však situácia, že sa chcel Peťo Kostka posunúť ďalej. Následne prišla ponuka od klubu, ktorá má veľmi potešila. Beriem to určite ako novú výzvu a takisto aj ako možnosť pomôcť klubu, pretože tento klub mi je veľmi blízky,“ povedal Lukačín.