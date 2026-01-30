Islamská republika sa vyhráža Európe odplatou za svoje Revolučné gardy

Najvyšší sudca Iránu Gholámhosejn Mohsení Ežeí v piatok varoval, že európske krajiny budú čeliť následkom po tom, čo Európska únia (EÚ) zaradila Islamské revolučné gardy na zoznam teroristických organizácií.
Nepriateľský krok
„Niet pochýb o tom, že nepriateľský krok Európanov, ktorí označili Revolučné gardy za teroristickú organizáciu, nezostane bez odpovede,“ citovala Ežeího štátna televízia.
Zároveň dodal, že európske štáty „ponesú následky svojho hlúpeho činu“, pričom ďalšie podrobnosti o možných krokoch Teheránu neuviedol.
Tlak pokračuje
Rozhodnutie Bruselu je súčasťou širšieho tlaku na Irán po krvavom potláčaní masových protivládnych protestov a zvyšujúcom sa napätí medzi Teheránom a západnými krajinami.
Označenie Revolučných gárd za teroristickú organizáciu môže viesť k ďalším sankciám a obmedzeniam voči iránskym predstaviteľom a inštitúciám.