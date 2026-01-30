Islamská republika sa vyhráža Európe odplatou za svoje Revolučné gardy

Šéf iránskeho súdnictva varuje pred „následkami“ po rozhodnutí Európskej únie zaradiť Revolučné gardy na teroristický zoznam.
Iránske revolučné gardy
Iránske revolučné gardy Foto: SITA/AP
Najvyšší sudca Iránu Gholámhosejn Mohsení Ežeí v piatok varoval, že európske krajiny budú čeliť následkom po tom, čo Európska únia (EÚ) zaradila Islamské revolučné gardy na zoznam teroristických organizácií.

Nepriateľský krok

„Niet pochýb o tom, že nepriateľský krok Európanov, ktorí označili Revolučné gardy za teroristickú organizáciu, nezostane bez odpovede,“ citovala Ežeího štátna televízia.

Zároveň dodal, že európske štáty „ponesú následky svojho hlúpeho činu“, pričom ďalšie podrobnosti o možných krokoch Teheránu neuviedol.

Tlak pokračuje

Rozhodnutie Bruselu je súčasťou širšieho tlaku na Irán po krvavom potláčaní masových protivládnych protestov a zvyšujúcom sa napätí medzi Teheránom a západnými krajinami.

Označenie Revolučných gárd za teroristickú organizáciu môže viesť k ďalším sankciám a obmedzeniam voči iránskym predstaviteľom a inštitúciám.

