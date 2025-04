Irán podľa MAAE nie je ďaleko od získania atómovej bomby

Irán nie je ďaleko od získania atómovej bomby, povedal šéf jadrového dozorného orgánu OSN v rozhovore pre denník Le Monde, ktorý zverejnili v stredu len niekoľko hodín pred jeho návštevou Teheránu.

Riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi povedal, že Irán má pred sebou ešte určitú cestu, kým by mohol bombu získať, ale dodal: „Nie sú od toho ďaleko, to si musíte priznať.“ Grossi prirovnal vývoj jadrovej zbrane k skladačke a dodal, že Irán „má dieliky a jedného dňa by ich mohol poskladať“. Grossi má ešte v stredu navštíviť Irán na rokovania s vysokopostavenými predstaviteľmi.

MAAE mal za úlohu dohliadať na to, či Irán dodržiava jadrovú dohodu z roku 2015, ktorá sa rozpadla po tom, ako od nej Donald Trump odstúpil počas svojho prvého funkčného obdobia na poste prezidenta USA.