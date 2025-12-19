Irán odsúdil švédskeho občana na smrť za špionáž pre Izrael. Švédsko si predvolalo iránskeho veľvyslanca

Švédsko si tento týždeň predvolalo iránskeho veľvyslanca po tom, čo sa objavili informácie, že v Iráne bol odsúdený na trest smrti švédsky občan. V piatok to potvrdila švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmer Stenergardová.
Špión s dvojitým občianstvom
Iránske justičné orgány v utorok oznámili, že zadržaný muž s dvojitým iránsko-švédskym občianstvom bol počas nedávnej 12‑dňovej vojny s Izraelom zatknutý pre podozrenie zo špionáže a následne postavený pred súd. Bez uvedenia mena obvineného informovali, že bol „zatknutý za špionáž v prospech Izraela“.
Predvolali si veľvyslanca
Stenergardová potvrdila, že Švédsko dostalo informácie o udelení trestu smrti.
„Dostali sme správy, že bol v prvom stupni odsúdený na trest smrti, no zatiaľ sme to nedokázali potvrdiť. Samozrejme sa o to snažíme,“ povedala a dodala, že Švédsko si v stredu predvolalo iránskeho veľvyslanca, aby verdikt jasne odsúdilo.
„Postoj Švédska a EÚ k trestu smrti je úplne jasný. Vždy sme proti, všade a za každých okolností,“ zdôraznila ministerka.
Teherán zverejnil o prípade len minimum informácií. Ide o jeden z viacerých prípadov zatýkania počas a po krátkej vojne, pri ktorej Izrael a následne USA bombardovali iránske jadrové zariadenia. Viacerí ľudia odsúdení za spoluprácu s izraelskou tajnou službou Mossad boli následne popravení.