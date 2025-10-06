Investičné trendy 2025 – ako sa zorientovať v čase neistoty?

Už 9. októbra sa v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave stretnú špičkoví ekonómovia, stratégovia a investiční lídri, aby priniesli odpovede na otázky, ktoré dnes hýbu trhmi.
Čo vás čaká na konferencii Investičné trendy 2025?
- Geopolitika a trhy
- Dôchodkový plán –2. a 3. pilier
- Wealth manažment v neistote
- Realitný trh – kam smerujú ceny, hypotéky a nájomné
Na konferencii vystúpia rešpektovaní odborníci ako Lukáš Kovanda (Trinity Bank), Tomáš Kálal (Penta Fund), Andrej Rajčány (Across), Juraj Karpiš (INESS), Roman Vlček (SASS), Michal Rehák (Penta Real Estate) či Vladimír Bolek (IAD Investments).
Svoje skúsenosti a predikcie prinesú aj ďalší analytici a stratégovia.
KEDY?
📅 9. október 2025
KDE?
📍DoubleTree by Hilton, Bratislava
Miesta sa míňajú. Nezmeškajte to! Tešíme sa na vás.
Témy konferencie
8:30 – 9:00 / Registrácia a ranná káva
9:00 – 10:00 / 1. Blok: Geopolitika a nový svetový poriadok ovplyvňujú trhy
Pozvaní do diskusie: Lukáš Kovanda (ekonóm, Trinity Bank), Richard Tóth (analytik, Privatbanka), Matej Horňák (analytik, Slovenská sporiteľňa), Michal Ďurica (CFA, Portfólio manažér IAD Investments)
10:00 – 10:15 / Coffee break
10:15 – 11:15 / 2. Blok: Ako si nasporiť na dôchodok
Pozvaní do diskusie: Roman Vlček (predseda, Slovenská asociácia správcovských spoločnosti), Michal Nalevanko (investičný stratég, The Benchmark Research & Consultancy), Zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ján Šebo
11:15 – 11:30 / Coffee break
11:30 – 12:30 / 3. Blok: Wealth manažment v čase neistoty
Pozvaní do diskusie: Tomáš Kálal (CEO, Penta Fund), Andrej Rajčány (CIO, Across private Investments), Adriána Ďuricová (CEO, Ardia Investments)
12:30 – 13:00 / Online
Pozvaní do diskusie: Juraj Karpiš (analytik, INESS)
13:00 – 13:45 / Obed
13:45 – 14:30 / 4. Blok: Čo čaká realitný trh v ďalšom roku
Pozvaní do diskusie: Vladimír Bolek (portfólio manažér, IAD Investments), Michal Rehák (výkonný riaditeľ, Penta Real Estate), Ján Bryndza (obchodný riaditeľ, Alto Real Estate)
Informačný servis