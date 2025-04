Inter Miláno poškuľuje po „treble“. Liga majstrov nie je piknik, vravel Müller

Taliansky futbalový šampión Inter Miláno môže v tejto sezóne 2024/2025 dosiahnuť čokoľvek. Po stredajšej remíze 2:2 s Bayernom Mníchov znamenajúcej postup „nerazzurri“ do semifinále Ligy majstrov to povedal obranca Milánčanov Benjamin Pavard. Inter sa v boji o finále stretne so španielskym FC Barcelona.

Práve Pavardova hlavička zo 61. minúty stredajšieho duelu znamenala, že Inter postúpil s celkovým skóre 4:3 a zostáva tak v hre o tri trofeje – v Serie A, Lige majstrov a Talianskom pohári.

Inter vraj nemá limity

„Neobmedzujeme sa v tom, ako ďaleko môžeme zájsť. Máme skvelé mužstvo s naozaj dobrými hráčmi a skvelým realizačným tímom,“ povedal Pavard. „Nemáme žiadne limity. Chceme vyhrať a chceme postúpiť.“

Pavardov francúzsky spoluhráč Marcus Thuram priznal, že celé mužstvo Interu bolo po štvrťfinálovej konfrontácie „trochu mŕtve“, keďže na trávniku štadióna San Siro vydalo zo seba maximum.

Finále v Mníchove

Thomas Müller z Bayernu neskrýval sklamanie, keďže mníchovský tím prišiel o možnosť hrať tohtosezónne finále na svojom štadióne. „Nechali sme tam všetko. Hrali sme proti najlepšiemu tímu v Taliansku, ktorý predtým, než čelil nám, inkasoval len dva góly v Lige majstrov. Je to pre nás škoda, pretože finále bude v Mníchove, ale Liga majstrov nie je piknik,“ povedal Müller pre DAZN.