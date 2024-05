Iniciatíva „Chcem tu zostať“ spustila kampaň k eurovoľbám, ich cieľom je zvýšiť účasť mladých ľudí

Iniciatíva Chcem tu zostať spúšťa kampaň Generácia Európy, ktorá spája osobnosti verejného života, influencerov a občianske organizácie, aby spoločne pomohli zvýšiť účasť mladých ľudí vo voľbách do Európskeho parlamentu. Prostredníctvom online kampane a offline aktivít v regiónoch budú vysvetľovať mladým ľuďom, že ich hlas v eurovoľbách 8. júna má význam.

Tvárami kampane sú Miss Slovensko 2023 Daniela Vojtasová a stand-up komik Jakub Gulík. Na kampani sa budú podieľať aj viacerí influenceri, ktorí majú u mladých ľudí rešpekt a zároveň sú hrdí na to, že sú súčasťou Európy.

Členstvo v EÚ je pre mladých samozrejmosťou

„V zahraničí žije a študuje viac ako 300-tisíc Slovákov. Aj toto sú možnosti, ktoré máme vďaka Európskej Únii. Venovať jej čas a prísť odvoliť je to najmenej, čo pre ňu môžeme urobiť a zvoliť si také poslankyne a poslancov v Európskom parlamente, ktorí nás bude slušne reprezentovať v zahraničí,“ povedala Daniela Vojtasová.

Ako informoval Fedor Blaščák z Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorá je organizačným partnerom kampane, osloviť chcú generáciu, ktorá nebola súčasťou obrovského integračného úsilia do európskych štruktúr spred 25 rokov. Členstvo v Európskej únii vníma mladá generácia ako prirodzenú vec, do ktorej sa narodila.

„Podľa našich zistení z prieskumov vieme, že sú oproti celkovej populácii mierne viac proeurópski, čo sa však neodráža na účasti vo voľbách. Naposledy v roku 2019 bolo v európskych voľbách voliť len 10 percent voličov vo veku 18 až 24 rokov, pritom až 60 percent deklaruje hrdosť na príslušnosť k Európskej únii. Kampaňou chceme dosiahnuť, aby sa táto medzera medzi deklaráciou pozitívneho postoja k EÚ a reálnou účasťou na jej politickom formovaní vo voľbách zmenšila,“ povedal Blaščák.

Účasť mladých v eurovoľbách je nízka

Dve tretiny mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov si želá zotrvanie Slovenska v EÚ, no účasť mladých v cieľovej skupine 18 – 24 ročných v európskych voľbách je na Slovensku mimoriadne nízka. V roku 2014 to bolo na úrovni šiestich percent. Aj v celkovej populácii patrí Slovensko v rámci EÚ ku krajinám s najnižšou volebnou účasťou, ktorá bola v roku 2014 iba 13 percent, v roku 2019 to bolo 23 percent.

Za najväčšie výhody členstva v únii považujú mladí ľudia možnosť cestovať (36 percent), študovať a pracovať bez víz (28 percent). EÚ ako garanta mieru a bezpečnosti oceňuje 13 percent mladých.

„V tohtoročných európskych voľbách si budeme voliť ľudí, ktorí budú mať na našu a európsku budúcnosť mimoriadny vplyv. Práve mladých ľudí budú ich rozhodnutia zasahovať najviac. Preto je nevyhnutné, aby sme nezostali 8. júna doma a išli voliť,” hovorí ambasádor kampane Jakub Gulík.