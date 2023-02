Inflácia v USA mierne spomalila niekoľko mesiacov po sebe, FeD bude podľa analytikov naďalej pokračovať v politike vysokých úrokov

Inflácia v USA sa v januári mierne schladila, a to už siedmy mesiac v rade. Avšak rast cien naďalej pokračoval tempom, ktoré je podstatne rýchlejšie, ako tempo, ktoré by bolo považované za zdravé. V porovnaní s januárom minulého roka sa spotrebiteľské ceny v krajine zvýšili o 6,4 percenta, pričom motorom ich rastu boli náklady na bývanie, na potraviny a energie. V decembri bola medziročná inflácia len mierne vyššia, a to na úrovni 6,5 percenta. Informuje o tom portál bbc.com.

V rámci potravín medziročne klesli ceny hovädzieho mäsa. Avšak ceny vajíčok v porovnaní s januárom 2021 stúpli a 70 percent a cena masla sa zvýšila o takmer tretinu. Ceny televíznych prijímačov, smartfónov a jazdených osobných a nákladných áut medziročne oslabili. Avšak náklady na bývanie sa zväčšili o viac ako 7 percent a ceny služieb pokračovali v rýchlom raste.

Najnovšia správa o vývoji inflácia v USA pravdepodobne bude znamenať, že americký Federálny rezervný systém (Fed) bude podľa analytikov pokračovať v politike vysokých úrokov.

„Na prestávku v cykle sprísňovania menovej politiky bude Fed potrebovať vidieť oveľa pomalší rast cien,“ uviedol Ronald Temple zo spoločnosti Lazard.