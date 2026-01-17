Inflácia v Rusku minulý rok prudko klesla, vojenské výdavky rástli napriek sankciám

Inflácia v Rusku v roku 2025 výrazne klesla a prekonala očakávania analytikov aj centrálnej banky, informoval v piatok štátny štatistický úrad Rosstat.
Podľa štatistického úradu sa rast cien v minulom roku medziročne spomalil na približne 5,6 percenta, čo predstavuje prudký pokles oproti hodnote 9,5 percenta v roku 2024. Uvedený vývoj naznačuje, že úsilie ruskej centrálne banky o skrotenie rastu cien začína prinášať výsledky. Jej cieľom je znížiť infláciu na približne štyri percentá do roku 2027.
Ruské hospodárstvo sa zadrháva
Banka držala úrokové sadzby takmer dva roky blízko 20 percent, keďže vysoké vojenské výdavky síce krátkodobo podporili ekonomiku, no zároveň roztočili inflačnú špirálu. Minulý mesiac Rosstat informoval, že ekonomický rast sa v treťom štvrťroku 2024 pohyboval okolo nuly.
Počas štyroch rokov vojny proti Ukrajine ruské výdavky na obranu prudko vzrástli, zatiaľ čo príjmy z ropy a plynu oslabili zahraničné sankcie. Moskva podľa odhadov minulý rok zvýšila svoje vojenské výdavky o tri percentá oproti roku 2024 a ich hodnota dosiahla približne sedem percent HDP.
Minulý rok zároveň čelila doposiaľ najtvrdším sankciám, ktoré Spojené štáty zaviedli voči ruskému energetickému sektoru, vrátane opatrení proti štátnym energetickým spoločnostiam Rosnefť a Lukoil, s cieľom obmedziť jej príjmy a prinútiť ju ukončiť vojnu.