India zavíta do Bratislavy! Vitajte na indickom filmovom festivale

Škála piatich rozmanitých indických filmov sa predstaví slovenským filmovým fanúšikom už začiatkom júla v Kine Lumiere.

Organizátorom tohto exotického filmového festivalu je Veľvyslanectvo Indie v Bratislave a spoluorganizátorom je spoločnosť ART FILM FEST s.r.o., ktorá dlhoročne organizuje aj prestížny filmový festival ART Film fest v Košiciach. Veľvyslanectvo Indie tak po prvýkrát prináša do Bratislavy Indický filmový festival – jedinečnú prehliadku súčasnej indickej kinematografie. Diváci sa tak môžu tešiť na silné spoločenské drámy aj vizuálne pôsobivé príbehy plné tradícií a emócií. Festival ponúkne nielen filmový zážitok, ale aj príležitosť lepšie spoznať rozmanitú kultúru Indie a podporiť porozumenie medzi našimi krajinami. Aké indické filmy budú mať možnosť vidieť slovenskí diváci?

Angliština Engliština / English Vinglish, r. Gauri Shinde, India, 2012

Príbeh Shashi Godbole, obyčajnej indickej ženy v domácnosti a matky, ktorá vyrába tradičné sladkosti a žije v tieni svojej rodiny. Tá si ju veľmi neváži – najmä preto, že neovláda angličtinu. Keď musí sama odcestovať do New Yorku, zistí, že jazyková bariéra je dosť veľkým problémom, pretože si sama nedokáže objednať ani šálku kávy, a tak sa rozhodne tajne zapísať na kurz angličtiny. Prekonávanie neistoty a osvojovanie nového jazyka pre ňu znamená aj osobnú transformáciu a privedie jej do života ľudí, ktorí jej môžu vo veľkomeste zmeniť život. Film bol návratom legendárnej herečky Sridevi na filmové plátno po 15 rokoch a bol mimoriadne úspešný. Bola nominovaná na viacero ocenení za najlepší ženský herecký výkon. Trailer:

Foto: Embassy of India

1. 7.2025/ 19:00 / 134 min.

12th Fail, r. Vidhu Vinod Chopra, India, 2023

12th Fail je dojímavým príbehom Manoja, chlapca z biednej rodiny, ktorý sa chce stať policajtom. Babička mu dá svoje celoživotné úspory, aby šiel do mesta študovať, ale po ceste ho okradnú a Manoj sa ocitne bez prostriedkov a akejkoľvek podpory. Jednako sa však úporne snaží a dopracuje to až k štúdiu. Je preňho ale veľmi ťažké vyhovieť prísnym kritériám a testom, ktoré v Indii absolvujú kandidáti na štátnu službu. Študuje a zároveň musí ťažko pracovať. Na skúškach stále zlyháva a uspeje až po niekoľkých pokusoch. Film realisticky opisuje existenčný boj miliónov kandidátov ochotných urobiť pre šancu posunúť sa na spoločenskom rebríčku všetko možné aj nemožné. Film dostal cenu indických filmových kritikov Filmphare Award za réžiu, scenár i herecké výkony. Trailer:

Foto: Embassy of India

2. 7.2025 /17:00 /147 min.

Gangubai Kathiawadi, r. Sanjay Leela Bhansali, India, 2022

Film patrí do sekcie „Farby, chute a piesne Indie“. Krásna Gangu pochádza z dobrej rodiny a túži stať sa herečkou. Milenec Ramnik jej sľúbi, že jeho teta ju na vysnenú kariéru pripraví, preto s ním ujde, ale on ju predá do verejného domu, z ktorého niet návratu. Ganga to rýchlo pochopí a podriadi sa. Má však odvahu a vie, že jej jedinou šancou je bojovať. Nájde si vplyvného ochrancu a ten ju zapojí do zakázaného obchodu s alkoholom. Dômyselne sa dokáže zbaviť i mocenskej konkurencie. Na ulici dá natiahnuť plátno a davu premieta film v čase, keď sa jej súperka chystá predniesť volebnú reč. Zbohatne, získa vplyv a zároveň sa zasadzuje o práva žien vrátane tých, s ktorými má spoločný osud utláčaných. Film inšpirovala kniha Mafia Queens of Mumbai indického spisovateľa a scenáristu S. Hussaina Zaidiho a novinárky Jane Borges. Jedna z kapitol bola venovaná aj Gangubai Kothewali. Film získal viacero významných ocenení, najmä na 69. ročníku Filmfare Awards, ktoré patria k najprestížnejším cenám v indickom filmovom priemysle.

Trailer:

Foto: Embassy of India

2. 7.2025 / 20:00 /152 min.

Sijou, r. Vishal Chaliha, India, 2021

Príbeh mladého Sijoua, ktorý žije s otcom v dedine v severovýchodnej Indii. Jeho pokojný život sa dramaticky zmení, keď sa stane obeťou krutého feudálneho systému. Táto skúsenosť ho napokon dovedie k tomu, že sa stane mníchom. Záujem natočiť snímku Sijou v režisérovi vyvolala ponuka natočiť film o feudálnom vlastníctve pôdy, ktoré sa až do roku 1958 praktizovalo v Bhutáne, a zistenie, že tento systém ovplyvnil aj obyvateľov v Indii, najmä v regióne Ásam, kde sa Vishal Chaliha sám narodil. Režisér vníma tento film ako výzvu proti extrémnemu nacionalizmu a ako pripomienku toho, že ľudskosť by mala stáť nad umelo vytvorenými hranicami. Film bol ocenený na niekoľkých filmových festivaloch a získal napríklad štyri ceny na Golden Sparrow International Film Festivale v roku 2021. Trailer:

Foto: Embassy of India

3. 7.2025 /17:00 /120 min.

RRR (Rast Rev Revolta), r. S.S. Rajamouli, India, 2022

RRR (Rast, rev, revolta) sa vracia do obdobia koloniálneho panstva Veľkej Británie v Indii. Britský guvernér Scott Buxton je so svojou suitou na love v džungli. Jeho manželka Jennifer si zatiaľ od dievčatka Malli dáva maľovať ruku henou a počúva jej krásny spev. Pri odchode ju bez výstrahy berie so sebou a nešťastnú protestujúcu matku umlčí vojak. Dedina však nie je úplne bezmocná. Má ochrancu. Volá sa Bheem a začne pripravovať záchranu dievčatka. Na strane Britov neohrozene stojí Raja, mocný a schopný policajt, ktorý v úvode hrdinsky zasahuje voči vzbúrenému davu protestujúcemu proti uväzneniu Malli. Bheem sa dostane do guvernérovho paláca a stretne sa tajne i s Malli. Jej záchrana však nie je jednoduchá. Briti sa dozvedia o Bheemovi od jedného z jeho pomocníkov a poveria Raju, aby ho zlikvidoval. Film vyhral v roku 2023 Oscara a Zlatý glóbus za najlepšiu pôvodnú pieseň. Trailer:

Foto: Embassy of India

3.7.2025 / 19:30 / 182 min.

Nájdite si čas a prijmite pozvanie zoznámiť sa s indickou súčasnou kultúrou!

KEDY: utorok až štvrtok 1.-3. júl 2025

KDE: Kino Lumière, kinosála K1, Špitálska 4, Bratislava

1. 7.2025

19:00 English Vinglish

2. 7.2025

17:00 12th Fall

20:00 Gangubai Kathiawadi

3. 7.2025

17:00 Sijou

19:30 RRR (Rise Roar Revolt)

