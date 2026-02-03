Imperial Tobacco Slovakia mení svoj obchodný názov, nové označenie prepája lokálnu identitu s globálnou značkou

Nové označenie prepája lokálnu identitu s globálnou značkou Imperial Brands.
SITA Slovenská tlačová agentúra
SITA Slovenská tlačová agentúra
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
cigarety
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia, ktorá patrí do skupiny Imperial Brands PLC, mení od februára 2026 svoj obchodný názov na Imperial Brands Slovakia a.s. Podľa generálneho riaditeľa Vernona Littlea táto zmena predstavuje prirodzený a dôležitý krok v evolúcii spoločnosti na slovenskom trhu.

Nové označenie prepája lokálnu identitu s globálnou značkou Imperial Brands a zároveň odráža širšiu transformáciu smerom k rozširujúcej sa ponuke výrobkov novej generácie. Ide teda nielen o administratívnu úpravu názvu, ale aj o posilnenie pôsobenia spoločnosti na Slovensku a symbol strategického smerovania.

História spoločnosti Imperial Brands Slovakia, predtým známej ako Imperial Tobacco Slovakia, na Slovensku siaha až do 18. storočia a nadväzuje na dlhoročnú tradíciu slovenského tabakového priemyslu.

Firmy a inštitúcie: Imperial BrandsImperial Tobacco Slovakia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk