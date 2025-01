Hviezdny Haaland podpísal atypicky dlhý kontrakt s ManCity. Dokedy má zmluvu vo veľkoklube?

Nórsky Viking Erling Haaland podpísal novú zmluvu na 10 rokov s anglickým futbalovým gigantom Manchestrom City, ktorá ho udrží v klube až do leta 2034.

Na margo toho hviezdny hráč povedal: „Som naozaj šťastný, že som podpísal novú zmluvu a že sa môžem tešiť na to, že v tomto skvelom klube strávim ešte viac času. Manchester City je výnimočný klub, plný fantastických ľudí s úžasnými fanúšikmi a je to typ prostredia, ktoré pomáha z každého vydať to najlepšie. Chcem sa tiež poďakovať Pepovi, jeho trénerskému štábu, mojim spoluhráčom a všetkým v klube, pretože mi všetci v posledných rokoch veľmi pomohli.“

Článok budeme aktualizovať.