Hviezdami pretekov Okolo Slovenska budú Peter Sagan a Julian Alaphilippe, v pelotóne uvidíme päť dúhových dresov

Počas nasledujúceho týždňa sa budú fanúšikovia cestnej cyklistiky na Slovensku sústrediť na 68. ročník podujatia Okolo Slovenska, na ktorom okrem iných budú štartovať aj hviezdy minulosti ako Peter Sagan či Julian Alaphilippe.

Trasu z Dunajskej Stredy až na Štrbské Pleso absolvujú tri tímov kategórie World Tour a súčasťou jedného z nich bude aj slovenský zástupca. Zoskupenie Soudal Quick-Step totiž okrem dvojnásobného svetového šampióna Francúza Alaphilippe nominovalo Martina Svrčeka.

Uvidíme päť dúhových dresov

Lídrom tímu Cofidis by mal byť skúsený Španiel Rubén Fernández, ktorý nedávno absolvoval Giro d’Italia a austrálska stajňa Jayco AlUla pricestuje na Slovensko aj s Callumom Scotsonom a Maxom Walscheidom.

Pro tím Lotto Dstny sa chystá prísť s jazdcami ako Lennert van Eetvelt, Jarne van de Paar či Jenno Berckmoes. Za tím Corratec Vini Fantini nebude chýbať Talian Jakub Mareczko a črtá sa aj štart Giacoma Nizzola.

„V posledných dňoch nás veľmi potešila nominácia tímu Soudal Quick-Step a najmä hlavné meno na súpiske Julian Alaphilippe, víťaz spred šiestich rokov a dvojnásobný majster sveta. Spoločne s Petrom Saganom teda v pelotóne uvidíme päť dúhových dresov za posledných desať rokov a tiež dvoch majstrov Európy. Okrem Sagana ním bol aj Giacomo Nizzolo, ktorý bude súčasťou prokontinentálneho tímu Q 36,5 Pro Cycling. Veríme, že sa presadia aj slovenskí cyklisti. Martin Svrček by mohol dostať priestor v niektorej etape a verím, že to využije. Pre mňa je hlavný ašpirant na celkové víťazstvo Alaphilippe, ale v drese Soudal Quick-Step príde aj ďalší nedávny víťaz našich pretekov Josef Černý. Čo sa týka Sagana, rozdiel v porovnaní s minulosťou bude v tom, že ľudia už ani tak nebudú zvedaví na jeho výkon ako na neho samotného. Na hviezdu svetovej cyklistiky, ktorá sa prišla rozlúčiť so skvelými divákmi. Celkovo neočakávame od Petra, že zvíťazí, ale v niektorej z etáp by mohol ukázať svoje kvality. Mal v tomto roku zdravotné problémy, chcel sa kvalifikovať na olympiádu v horskej cyklistike. Celkovo si myslím, že bude na neho zvedavých ešte viac divákov ako v roku 2021, keď na Okolo Slovenska celkovo zvíťazil,“ uviedol prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.

Začne sa pri futbalovom štadióne

Podujatie kategórie UCI 2.1 sa začne v stredu 26. júna tímovou časovkou so štartom a cieľom pri futbalovom štadióne v Dunajskej Strede s dĺžkou 28,8 kilometra, jej súčasťou bude aj prejazd po motoristickom okruhu Slovakiaring. Druhá etapa meria 192 km a povedie z Nitry cez Piešťany, myjavské kopanice až do Hlohovca.

Tretia sa začne v Piešťanoch a jej cieľ bude po 160,6 km v Dubnici nad Váhom. Štvrtá etapa odštartuje v Partizánskom a pretekári sa cez Šturec a Donovaly dostanú do cieľa v Ružomberku. Záverečný deň sa začne v Liptovskom Mikuláši a jazdci sa cez Poprad presunú do Vysokých Tatier, kde až trikrát absolvujú stúpanie zo Štrby na Štrbské Pleso a cieľ budú mať pod známym lyžiarsky oblúkom.

Trojnásobný majster sveta Peter Sagan bude súčasťou podujatia v drese tímu Pierre Baguette a bude to jeho definitívna rozlúčka s cestnou cyklistikou. Štartovať bude aj Lukáš Kubiš zo zoskupenia Elkov Kasper, ktorého v lete čaká štart na OH 2024 v Paríži. V štartovej listine sa aktuálne nachádza 15 slovenských jazdcov.