Peter Sagan sa pravdepodobne predstaví na tohtoročných pretekoch Okolo Slovenska

Najlepší cyklista slovenskej histórie Peter Sagan bude s veľkou pravdepodobnosťou štartovať na tohtoročných pretekoch Okolo Slovenska, ktoré sa uskutočnia od 26. do 30. júna.

Vyplýva to z oficiálnej prihlášky slovenského kontinentálneho tímu Pierre Baguette Cycling, ktorý vo štvrtok zverejnil mená siedmych nominovaných pretekárov a medzi nimi figuruje aj to Saganovo. Jednotlivé tímy majú možnosť menoslov pretekárov ešte korigovať, a to pár dní pred začiatkom podujatia.

Budú preteky Saganovou rozlúčkou?

Trojnásobný majster sveta a sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France vlani oficiálne ukončil kariéru v cestnej cyklistike a mal sa venovať len horskej. Jeho plány však negatívne ovplyvnili problémy so srdcom, ktoré musel vyriešiť operačným zákrokom.

Na bicykel sa dokázal vrátiť ešte na začiatku mája a to na podujatí Okolo Maďarska. Preteky Okolo Slovenska budú pravdepodobne rozlúčka 34-ročného Sagana so slovenskými cestami i fanúšikmi pod Tatrami. Na slovenských cestách sa predstavil už v roku 2021, keď sa stal celkovým víťazom podujatia kategórie UCI 2.1.

Jazdci absolvujú 710 km

Organizátori avizujú účasť troch stajní World Tour (Soudal Quick-Step, Team Jayco AlUla a Cofidis), šesť zoskupení kategórie ProTeams a desať kontinentálnych tímov. Jazdci absolvujú dovedna 710 km, na trati je prichystaných 19 horských a 8 rýchlostných prémií. Začiatok je naplánovaný do Dunajskej Stredy, závere bude vo Vysokých Tatrách.

Dojazdy jednotlivých etáp budú hostiť Dunajská Streda, Hlohovec, Dubnica nad Váhom, Ružomberok a Štrbské Pleso. Na podujatí kategórie 2.1 rozdajú dovedna 735 bodov do rebríčka Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI). Informácie priniesol web cycling-info.sk.

Skvelá športová bodka

Podujatie sa začne tímovou časovkou so štartom a cieľom pri futbalovom štadióne v Dunajskej Strede s dĺžkou 28,8 kilometra, jej súčasťou bude aj prejazd po motoristickom okruhu Slovakiaring. Druhá etapa meria 192 km a povedie z Nitry cez Piešťany, myjavské kopanice až do Hlohovca.

Tretia sa začne v Piešťanoch a jej cieľ bude po 160,6 km v Dubnici nad Váhom. Štvrtá etapa odštartuje v Partizánskom a pretekári sa cez Šturec a Donovaly dostanú do cieľa v Ružomberku. Záverečný deň sa začne v Liptovskom Mikuláši a jazdci sa cez Poprad presunú do Vysokých Tatier, kde až trikrát absolvujú stúpanie zo Štrby na Štrbské Pleso a cieľ budú mať pod známym lyžiarsky oblúkom.

„Bude to skutočne skvelá športová bodka. Diváci budú mať šancu vidieť pretekárov na tomto stúpaní viackrát,“ informoval zostavovateľ trate Stanislav Holec.