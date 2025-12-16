Hviezda Dortmundu je zrejme na odchode. Jeho manželka si želá žiť v európskej metropole - FOTO

Nemecký futbalista Karim Adeyemi údajne požiadal svoj klub Borussiu Dortmund o zapísanie na prestupovú listinu. Nemá ísť o športové dôvody, avšak o naliehanie jeho o sedem rokov staršej manželky Loredany.
Rodáčka zo Švajčiarska, avšak kosovská občianka, údajne túži žiť v európskej metropole a mesto na západe krajiny s vyše pol milióna obyvateľmi jej zrejme nestačí.
Ako možný záujemca sa už vraj prihlásil anglický Manchester United, ktorý sa už ozval útočníkovmu agentovi Jorgemu Mendesovi.
Ako ďalšia alternatíva by mohlo byť Miláno, konkrétne Inter, ktorý tiež vyjadril záujem. Budú sa prípadne ponuky od klubov pozdávať trojici Dortmund, Adeyemi a jeho manželke, ktorá je aj reperka?
Futbalista prišiel do klubu z Vestfálska pred tromi rokmi. Klub za neho zaplatil 30 miliónov eur rakúskemu Salzburgu.