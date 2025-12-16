Hviezda Dortmundu je zrejme na odchode. Jeho manželka si želá žiť v európskej metropole - FOTO

Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
La liga, Real Madrid
Hráč Dortmundu Karim Adeyemi (uprostred) prekonáva brankára Realu Madrid Thibauta Courtoisa (na zemi) počas finálového zápasu futbalovej Ligy majstrov Borussia Dortmund - Real Madrid. Foto: SITA/AP
Nemecko Futbal Futbal z lokality Nemecko

Nemecký futbalista Karim Adeyemi údajne požiadal svoj klub Borussiu Dortmund o zapísanie na prestupovú listinu. Nemá ísť o športové dôvody, avšak o naliehanie jeho o sedem rokov staršej manželky Loredany.

Rodáčka zo Švajčiarska, avšak kosovská občianka, údajne túži žiť v európskej metropole a mesto na západe krajiny s vyše pol milióna obyvateľmi jej zrejme nestačí.

Ako možný záujemca sa už vraj prihlásil anglický Manchester United, ktorý sa už ozval útočníkovmu agentovi Jorgemu Mendesovi.

Ako ďalšia alternatíva by mohlo byť Miláno, konkrétne Inter, ktorý tiež vyjadril záujem. Budú sa prípadne ponuky od klubov pozdávať trojici Dortmund, Adeyemi a jeho manželke, ktorá je aj reperka?

Futbalista prišiel do klubu z Vestfálska pred tromi rokmi. Klub za neho zaplatil 30 miliónov eur rakúskemu Salzburgu.

Karim Adeyemi
Hráč Dortmundu Karim Adeyemi oslavuje s fanúšikmi druhý gól svojho tímu počas zápasu Ligy majstrov Borussia Dortmund – Celtic FC v utorok 1. októbra 2024. Foto: SITA/AP
