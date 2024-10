Húska opúšťa KHL, chytať bude za švajčiarske Lugano

Slovenský hokejový brankár Adam Húska strávil ostatné dve sezóny v ruskej KHL v Nižnom Novgorode, teraz sa sťahuje do Švajčiarska.

Dvadsaťsedemročný zvolenský rodák sa dohodol na spolupráci s klubom HC Lugano, v ktorom je jeho hlavnou úlohou nahradiť zraneného Jorena van Pottelberghea. Toho po zlomenine nohy čaká približne trojmesačná pauza.

Húska podpísal s Luganom zmluvu do konca súťažného ročníka. Do Švajčiarska mal pricestovať počas stredy (9. 10.) a pred pripojením sa k tímu mal podstúpiť ešte tradičnú zdravotnú prehliadku.

✍ L’Hockey Club Lugano ha siglato un contratto valido fino al termine della stagione con il portiere slovacco Adam Huska. Benvenuto a Lugano Adam! ⚪🟡⚫https://t.co/UDUBegTFpN — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) October 8, 2024

Zažil aj NHL

Účastník majstrovstiev sveta v rokoch 2021 a 2022 odišiel do Ruska v lete 2022. Predtým strávil viac rokov v zámorí.

Cez USHL a NCAA sa dostal až do ECHL a AHL. Šancu dokonca dostal aj v jednom súboji v prestížnej NHL vo farbách New Yorku Rangers.

V spomenutom súboji z decembra 2021 inkasoval sedem gólov z 39 striel. „Napriek tomu, aký to bol zápas, hodnotím ho ako pozitívnu skúsenosť. Samozrejme, dostal som sedem gólov, čim som aj vyrovnal rekord v NHL. Je to najvyšší počet inkasovaných gólov pri debute, takže keď sa niekto na to pozrie z tohto uhla pohľadu, tak si pomyslí, že to bola katastrofa, ale ja sa snažím si z toho zobrať iba pozitíva,“ reagoval vtedy Húska na svoj debut podľa tvnoviny.sk.

Slovensko tiež reprezentoval na dvoch juniorských a dvoch dorasteneckých svetových šampionátoch.