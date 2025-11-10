Humenné zmodernizovalo tri športové ihriská za takmer 350-tisíc eur – FOTO

Tri športové ihriská v areáli Základnej školy SNP 1 na Sídlisku pod Sokolejom v Humennom prešli komplexnou obnovou. Celkové výdavky na modernizáciu presiahli 347-tisíc eur.
Modernizácia športovísk
Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu športu, ktorý mestu poskytol dotáciu vo výške takmer 243-tisíc eur, zvyšnú časť financovalo mesto Humenné. Zhotoviteľom prác bola spoločnosť Maro s.r.o., Sučany.
Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Ηumennom, cieľom revitalizácie a modernizácie športovísk bolo zlepšenie podmienok pre športovanie detí i verejnosti. Súčasťou prác bola výmena oplotenia, inštalácia osvetlenia a kamerového systému. „Školský areál bol doteraz využívaný, no jeho stav bol už nevyhovujúci. Z pohľadu bezpečnosti aj kvality športovania bolo nevyhnutné ihriská obnoviť,“ uviedol Škuba.
Slávnostné otvorenie
V sektore A, od ulice SNP, dostali dve pôvodne asfaltové plochy nový vodopriepustný športový povrch. Menšie ihrisko s oranžovým povrchom bude slúžiť basketbalu a volejbalu, väčšie so zeleným povrchom pre futbal a tenis. V sektore B za školou pribudlo nové ihrisko s umelou trávou, mantinelmi a ochrannou sieťou, určené na malý futbal, volejbal a nohejbal.
Slávnostné otvorenie zrevitalizovaných športovísk sa uskutočnilo v nedeľu 9. novembra. Program okrem kultúrneho programu doplnil futbalový zápas mladších žiakov, po ktorom nasledovala autogramiáda hráčov FK Humenné.