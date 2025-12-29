Hugh Jackman, zločin a… ovce? Prichádza rodinná komédia Ovce na stope

Predstavujeme vám novú rodinnú komédiu štúdia Amazon/MGM s názvom Ovce na stope (The Sheep Detectives). Po tom, čo pastiera Georga (Hugh Jackman – Wolverine, Najväčší showman) nájdu bez známok života na írskej pastvine, sa jeho stádo pod vedením sčítanej ovčej slečny Marplovej rozhodne vypátrať na vlastnú päsť, čo sa stalo.
V komédii určenej pre celú rodinu ovce využívajú vedomosti z detektívok, ktoré im pastier zvykol čítať, aby pomohli miestnemu neschopnému policajtovi odhaliť poslednú Georgovu záhadu. Vďaka svojej jedinečnej ovčej logike a napriek mnohým nedorozumeniam postupne zažívajú veselé dobrodružstvá a odhaľujú nečakané tajomstvo.
Ide o hraný film, v ktorom si však hlavnú rolu ukradne počítačom vytvorené stádo. Réžiu má v rukách Kyle Balda, tvorca hitov Mimoni a Ja, zloduch 3, takže nás čaká svižný hravý humor pre deti aj dospelých. Popri Hughovi Jackmanovi sa v ľudskej zostave objaví aj Emma Thompson (Harry Potter, Láska nebeská, Cruella). Výsledok? Oddychová zábava v duchu Králika Petra alebo Garfielda, ktorú si v slovenskom dabingu užijú naozaj všetci.
Príbeh vychádza z milej knižnej detektívky od Leoni Swann Three Bags Full, ktorú možno poznáte z českého prekladu ako Glennkill – Ovce vyšetrujú. Film dorazí do kín už v máji, zatiaľ si užite prvú exkluzívnu ochutnávku tohto netradičného zvieracieho dobrodružstva.
Synopsa:
Pastier George (Hugh Jackman) má nadovšetko rád svoje ovčie stádo. Na dobrú noc im dokonca číta knihy – no nejde o žiadne rozprávky, ale detektívne príbehy. Jedného dňa na farme dôjde k tajomnému zločinu, ktorého obeťou sa stane samotný George a jeho ovečkám je jasné, že pri riešení tohto prípadu sa nemôžu spoliehať na neschopného miestneho policajta. Ovčí detektívi tak berú veci do vlastných rúk, odhodlaní odhaliť poslednú záhadu, ktorú im ich pastier zanechal.
EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 7. MÁJA 2026
