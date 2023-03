Hrubé trestanie bez prevenčného pôsobenia spôsobuje len recidívu, obhajuje Karas novelu Trestného zákona

Hrubé trestanie bez toho, aby sa prevenčne pôsobilo, spôsobuje len recidívu, a to zvyšuje náklady krajiny. Povedal to poverený minister spravodlivosti SR Viliam Karas na brífingu po tom, ako vláda schválila návrh novely Trestného zákona.

Podľa Karasa návrhom smerujeme k tomu, aby sa spoločnosť dokázala vysporiadať s páchateľom trestných činov nielen izoláciou, ale aj jeho resocializáciou a nápravou.

Zmena prístupu

„Najpodstatnejšia zmena novely Trestného zákona je zmena prístupu k mladistvým či prvotrestaným osobám. Cieľ je ten, aby sa štát k týmto osobám postavil tak, aby z nich negeneroval recidivistov, teda tých, ktorí sa budú vracať k trestnej činnosti, ale aby im umožnil zásadnú zmenu postoja a pochopenie toho, čo sa stalo,“ vysvetlil Karas s tým, že sa to budú snažiť dosiahnuť tým, že pristupujú k zefektívneniu vykonávania alternatívnych trestov.

„Je tam katalóg trestných činov, kde sa súdu výslovne ukladá, aby preferoval uloženie alternatívneho trestu,“ uviedol Karas a dodal, že sa to sa netýka recidivistov a páchateľov závažnej trestnej činnosti.

Zhojenie a zacelenie rany

Ako uviedol šéf rezortu spravodlivosti, ďalšou významnou zmenou je, že sa bude prihliadať už nielen na samotný fakt potrestania páchateľa, ale aj na zhojenie a zacelenie rany, ktorú spôsobil tam, kde to možné je.

„Sú skutky, ktoré vieme zhojiť a napraviť, a to buď zreparovaním do pôvodného stavu alebo uhradením náhrady škody alebo inej ujmy. Ak dôjde teda k dohode páchateľa s poškodeným, zásadným spôsobom to môže ovplyvniť jeho postih a to, akým spôsobom sa k nemu bude štát správať. To samozrejme neznamená, že človek vyjde beztrestne,“ vysvetlil Karas.

Environmentálne trestné činy

Do novely je zaradené aj celá kapitola o environmentálnych trestných činoch, čím sa podľa ministra spravodlivosti zvýrazňuje spoločenská potreba prihliadať na životné prostredie.

„Toto sú veci, ktoré zásadne posúvajú dopredu tie priority, na ktoré kladieme dôraz – a to život, zdravie, ľudská dôstojnosť a najmä zdravé sociálne vzťahy a pomery,“ uzavrel Karas.