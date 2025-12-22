Hromadná bitka v Detve. Šechný vyzval hráčov, aby opustili ľad, na striedačke padali päste - VIDEO

Zápas 28. kola Slovenskej hokejovej ligy (SHL) medzi Detvou a Skalicou bol po prvej tretine vyrovnaný, no bez gólov. V druhom dejstve však hostia skórovali trikrát a viedli rozdielom triedy
Pre domácich to bola poriadna sprcha, ktorú nezvládol ani tréner a bývalý skvelý slovenský hokejista Richard Šechný.
Podľa záberov zrejme vyzval svojich zverencov, aby opustili ľadovú plochu a zamierali do šatne. No kým tak urobili, na skalickej striedačke došlo k viacerým konfliktom, ktoré končili aj údermi.
„Stretli sa“ tam realizačný tím Detvy, Skalice aj hráči. Niektorí však sledovali situáciu z ľadu a vyzerali, akoby nerozumeli, čo sa to práve deje.
Rozhodcovia mali čo robiť, aby obe strany upokojili. Niet div, že sa duel napokon nedohral a o jeho výsledku rozhodne Ligová rada SHL.
Detve sa nepáčilo ani viacero vylúčení na jej strane, keď hneď tri v priebehu 80 sekúnd vyústili v tretí gól Skalice.
Spomenuté kluby sa zatiaľ k incidentu oficiálne nevyjadrili. V tabuľke je vyššie tím zo Záhoria, ktorý je tretí a stráca iba bod na vedúcich Žiar nad Hronom a Levice so 61 bodmi. Detva je predposlednom 11. mieste s bodovým mankom na osemfinále play-off.