V spore o financovanie petržalských škôlok dal súd za pravdu magistrátu, Hrčka sa nevzdáva

Okresný súd v Banskej Bystrici uznal argumenty hlavného mesta a zrušil platobný rozkaz, ktorý si nárokovala bratislavská mestská časť Petržalka za údajné zadržiavanie peňazí na škôlky. Informoval o tom hovorca magistrátu Peter Bubla. „Mesto žiadne takéto financie nezadržiava a právne analýzy potvrdzujú, že tento údajný nárok je nedôvodný,“ uviedol hovorca.
Podľa Bublu ide o spor, kde znovuzvolený starosta Petržalky Ján Hrčka tesne pred svojím odstúpením prisľúbil advokátom podozrivo štedrú 20-percentnú odmenu z verejných peňazí. „Takáto provízia ďaleko presahuje nielen limity stanovené vládou, ale aj provízie zo známych káuz. Aktuálne rozhodnutie súdu je príležitosťou urobiť bodku za kauzou, ktorá zbytočne zamestnáva obidva úrady na úkor obyvateľov nielen v Petržalke,“ dodal hovorca.
Hlavné mesto podľa Bublu stále ponúka starostovi Petržalky Jánovi Hrčkovi možnosť pristúpiť k férovej dohode, ktorú na dofinancovanie škôlok už pred rokom podpísali ostatné bratislavské mestské časti. „Starosta Petržalky vtedy túto dohodu odmietol, napriek tomu, že do rozpočtu Petržalky môže priniesť jeden milión eur navyše. Z pokračovania sporu by mali benefit len advokáti,“ doplnil hovorca magistrátu.
Reakcia starostu Jána Hrčku
Na túto informáciu reagoval na sociálnej sieti znovuzvolený starosta Petržalky Ján Hrčka. „To, že bude platobný rozkaz zrušený, ak hlavné mesto podá rozpor, čo ste urobili, sme všetci vedeli dopredu,“ uviedol a pokračoval.
Petržalka vyzýva primátora Matúša Valla na mimosúdnu dohodu v spore o materské školy
„Pokiaľ viem, zastupujúca starostka Iveta Jančoková vám za mestskú časť Petržalka dala minimálne tri konštruktívne návrhy, ako uzavrieť vaše úmyselné porušenie zákona a snahu obrať mestskú časť o milióny eur pre deti aj mimosúdne. Tak si stačí z vašej strany niektorý vybrať,“ dodal starosta. Hrčka ďalej pripomenul, že právnici Petržalky už dávno avizovali, že ak mesto pristúpi na mimosúdnu dohodu, akejkoľvek províznej odmeny sa vzdajú.
Magistrát Petržalke odmietol zaplatiť
Petržalka ešte koncom júla informovala, že napriek snahe o rozširovanie kapacít svojich materských škôl (MŠ) jej magistrát odmietol zaplatiť 8,9 milióna eur, na ktorú má zákonný nárok.
Hrčka sa vráti na miesto starostu Petržalky po zložení sľubu, dôveru od ľudí si bude pamätať
„Od septembra 2023 totiž platí zákon, ktorý zavádza povinnosť hlavného mesta poskytnúť zriaďovateľom verejných MŠ na ich prevádzku sto percent príslušnej sumy výnosu podielových daní, teda presne toľko, koľko poskytuje aj súkromným a cirkevným zriaďovateľom,“ poznamenala mestská časť.
Petržalka je ochotná s magistrátom rokovať
Starosta Ján Hrčka napriek zákonnej možnosti od mesta nikdy plnú sumu – takmer 9 miliónov eur – nežiadal a v prvej fáze sporu sa rozhodol v mene mestskej časti vysúdiť približne polovičnú sumu 4,3 milióna eur, ktoré malo mesto v zmysle súdneho platobného rozkazu dofinancovať Petržalke.
Bratislava obdržala od Petržalky platobný rozkaz, Hrčkova zmluva s advokátmi je však znepokojujúca – FOTO
„Primátor Vallo sa však voči tomu ohradil a od začiatku je ochotný prispieť Petržalke na materské školy sumou maximálne 1,3 milióna eur,“ vysvetlila samospráva.
„Hlavné mesto sa týmto spôsobom neoprávnene obohacuje na petržalských deťoch, ktoré na to v konečnom dôsledku doplácajú najviac. Nie je fér, že najľudnatejšia mestská časť dostáva v prepočte na jedného obyvateľa niekedy aj o 50-100 percent menej štátnych peňazí než tie najbohatšie bratislavské samosprávy,“ uviedla vtedy zastupujúca starostka Petržalky Iveta Jančoková s tým, že napriek všetkým okolnostiam a výhradám primátora Valla je ochotná s magistrátom rokovať.