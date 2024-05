Hrad Revište bude opäť dejiskom hrnčiarskej slávnosti Glgáč

V sobotu 18.5.2024 sa na stredovekom hrade Revište pri Žarnovici uskutoční štvrtý ročník hrnčiarskej slávnosti GLGÁČ 2024. Ide o jedinečné podujatie, ktoré spája krásu hrnčiarskeho remesla s atraktívnym programom pre deti aj dospelých. Na podujatí predstavia rôzne podoby práce s hlinou a svoje výrobky majstri z rôznych kútov Slovenska. Návštevníci si budú môcť hrnčiarske remeslo skúsiť i v tvorivých dielňach. Glgáčom kedysi v regióne stredné Pohronie nazývali krčah, ktorý je typickým hrnčiarskym výrobkom a slúži na prenos a pitie vody. Lístky sú už v predaji online na webe www.zahoramizadolami.sk.

Celodenné kultúrne podujatie Glgáč 2024 – stretnutie hrnčiarov na hrade Revište predstaví tvár hrnčiarskeho remesla prostredníctvom hrnčiarskych dielní a ateliérov z viacerých regiónov Slovenska. Na hrad Revište prídu prezentovať rôzne techniky a typy keramiky predovšetkým remeselníci z Banskobystrického kraja, ale svojho reprezentant tu bude mať aj západné Slovensko. Hrnčiari okrem prezentácie svojej tvorby zároveň umožnia návštevníkom dotknúť sa hrnčiarskeho remesla i vlastnými rukami.

Foto: OOCR Región GRON / KOCR Banskobystrický kraj Turizmus

Tešiť sa môžete na tvorivú dielňu s ambasádorom podujatia, hrnčiarom Jánom Fialom z obce Brehy, ktorý rád naučí deti i dospelých ako točiť na hrnčiarskom kruhu. Rovnako tomu bude aj v stánku manželov Špičkovcov z Orovnice, kde nájdete tradičnú belujskú a novobanskú keramiku i výrobky zhotovené modernou technikou prekladania hlín. Krásu modranskej keramiky v tradičnom i modernom duchu bude zastupovať majster Marián Liška z Modry a dielňa jeho syna modranska.sk.

Tradíciu kremnickej keramiky vo svojej tvorbe rozvíja Daniela Hrmová – DB Keramika. V jej tvorivej dielni sa návštevníci naučia maľovať kremnické vzory či odlievať zvončeky do formy. Majster Ravelin – Albert Loydl predstaví svoju rôznorodú tvorbu – repliky stredovekých nádob, africké bubny UDU i hlinené zvieratká, ktoré v praveku slúžili ako kultové predmety. Vy si ich budete môcť pod jeho dohľadom sami vymodelovať a odniesť domov. Súčasný dizajn objavíte v tvorbe Lucie Kováčovej, ktorá tvorí pod značkou Lula Pottery. Jej ručne modelovanej úžitkovej keramike dominujú jednoduché motívy – prvky rastlín či drobné písané posolstvá.

Na podujatí Glgáč to však nebude len o hrnčiaroch. Počas celého dňa je pripravený zaujímavý sprievodný program pre malých i veľkých. Prídu rytieri zo združenia Vir Fortis zo Zvolena, s ktorými zažijete dobrodružstvá spojené nielen s hradným životom, ale aj hrnčiarstvom. Prezradíme, že sa v ich réžii chystá napríklad lukostrelecký turnaj o Glgáč. Féder Teáter predstaví dobové tance datované do 15. storočia a program zavŕši koncert skupiny Strigôň, ktorá vás zasvätí do žánru stredoveký folk a fantasy hudby. Program doplní komentovaná prehliadka hradu v podaní hradného pána a predsedu Združenia na záchranu hradu Revište Ratibora Mazúra. Postarané bude aj o občerstvenie a kyvadlovú dopravu od parkoviska pod hrad (na hrad je to potom už len 10 minút pešo).

Čaká vás skvelé podujatie, vďaka ktorému sa na jednu sobotu prenesiete do iného sveta, niečo sa naučíte, niečo si odnesiete domov na pamiatku a dobre sa zabavíte. Preto neváhajte a už dnes si naplánujte svoj výlet na hrad Revište na sobotu 18.5.2024. Lístky na podujatie je možné kúpiť vopred na stránke https://zazitky.zahoramizadolami.sk/sk/glgac-hrnciarska-slavnost-na-hrade-reviste alebo priamo na mieste v deň konania.

Video z podujatia GLGÁČ 2022 si môžete pozrieť tu:

Podujatie Glgáč organizuje oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON, pod ktorú spadá územie stredného Pohronia – okresné mestá Žarnovica a Žiar nad Hronom, mesto Nová Baňa a viacero obcí z ich okolia. Spoluorganizátormi sú Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a Združenie na záchranu hradu Revište. Na príprave podujatia sa podieľa aj mesto Žarnovica a Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom. Podujatie sa bude konať priamo na hrade Revište, v jedinečnom prostredí s krásnymi výhľadmi na okolitú krajinu a rieku Hron. Miesto je ľahko dostupné z menších miest v okolí, ale aj tých väčších, ktoré ležia na trase diaľnice R1.

Hrad Revište je súčasťou zážitkovej turistickej trasy Pohronská hradná cesta, ktorá spája 16 hradných lokalít popri rieke Hron. Kedysi tvorili sústavu hradov, ktoré plnili strážnu, správnu a signalizačnú funkciu na ceste vedúcej do bohatých banských miest. Dnes je to táto cesta obľúbeným turistickým produktom Banskobystrického kraja aj vďaka komentovaným prehliadkam, ktoré sa na hradoch konajú počas sezóny.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

