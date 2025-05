Hráči z KHL by v čase vojny nemali byť súčasťou slovenskej reprezentácie, vraví bývalý obranca Graňák

Reprezentácia by mala zaujať jasné stanovisko, čo sa týka povolávania hráčov z Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Tvrdí to bývalý slovenský reprezentačný obranca Dominik Graňák. A to napriek tomu, že slovenskí legionári v KHL sú kvalitní hráči a viacerí sú s Graňákom dobrí kamaráti.

Súčasť reprezentácie

„Myslím si, že hokejisti pôsobiaci v KHL by v čase, keď Ukrajina stále čelí ruským útokom – a to zďaleka nielen na vojenské ciele – nemali byť súčasťou slovenskej reprezentácie,“ uviedol 41-ročný rodák z českého Havířova pre Denník Šport.

Graňák sám pôsobil v KHL, keď si štyri sezóny obliekal dres moskovského Dinama. Pozná tamojšie prostredie i ekonomické podmienky v súťaži, hlavne v popredných kluboch, a tak vraví, že rozumie dôvodom, prečo sa niektorí hráči rozhodnú pôsobiť v KHL. Zároveň však nesúhlasí, aby slovenskí legionári z tejto súťaže v súčasnosti chodili reprezentovať.

Pozitívny diplomatický signál

„Nemožno poprieť, že KHL je výrazne prepojená s ruským režimom, a že aj hokej na ligovej úrovni je jedným z nástrojov využívaných na jeho propagáciu. Verím, že nikto zo zahraničných hráčov v KHL – vrátane Slovákov – ruskú vojenskú agresiu nepodporuje. Napriek tomu si však musia uvedomovať, čoho sú ich kluby momentálne súčasťou,“ podotkol Graňák. Tvrdí, že nepozvanie takýchto hráčov do reprezentácie by mohlo byť zo strany hokejového zväzu pozitívnym diplomatickým signálom.

„Aj keby nás to malo stáť slabšie športové výsledky. Či chceme alebo nie, ako malá krajina potrebujeme patriť do širšieho medzinárodného spoločenstva. A vzhľadom na našu geografickú polohu a historickú skúsenosť si nemyslím, že by pre nás v tejto chvíli bolo Rusko vhodnejším partnerom než tí, ktorých ešte stále máme.“ Graňák zároveň dodal, že plošne neodsudzuje všetkých Rusov, ale nesúhlasí s agresívnou politikou ich vedenia, ktorá sa odohráva „nebezpečne blízko nás“.