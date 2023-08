Hráči Slovana Bratislava odleteli na Cyprus bez dvoch opôr, Kitka očakáva náročnú odvetu proti Arisu

Futbalisti slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava sa minulotýždňovým víťazstvom 2:1 nad cyperským Arisom Limassol na Tehelnom poli priblížili k účasti v skupinovej časti tohtosezónnej edície Európskej ligy 2023/2024.

Hlavný tréner Vladimír Weiss st. už bude môcť vo štvrtkovej odvete v Košiciach počítať so srbským útočníkom Aleksandarom Čavričom, no na Cypre si nezahrajú kapitán Vladimír Weiss ml. ani český stredopoliar Jaromír Zmrhal.

Problémy na ofenzívnych postoch

„Čavrič s nami začal trénovať, čo je fajn. Otvárajú sa nám väčšie možnosti. Otázka je, či už to bude na štart od začiatku. To zrejme ešte nie. Weiss ml. s nami neletí, rovnako Zmrhal naďalej nie je k dispozícii. Na ofenzívnych postoch teda máme trošku problémy. Snažíme sa využiť posledné dni na to, aby nám alternatívy v útoku zafungovali. To bude veľmi dôležité. Na Cyprus určite nemôžeme ísť brániť, bude dôležité streliť gól,“ uviedol asistent trénera Boris Kitka pre klubový web.

Nebude to ľahký zápas

„Belasí“ odleteli v stredu ráno do Larnaky, odkiaľ sa presunú do Limassolu. Napriek náskoku neočakávajú jednoduchý zápas.

„Bolo by senzačné, ak by sa nám podarilo postúpiť. Prvý zápas sme zvládli sčasti ku spokojnosti. Víťazstvo proti dobrému tímu bolo fajn, Aris však asi nepodal úplne optimálny výkon. My sme boli, naopak, od prvej minúty aktívnejší a mali sme dianie pod kontrolou. Očakávame, že Aris sa doma priblíži k svojim silným výkonom z tejto sezóny. Musíme byť teda dobre pripravení, nečaká na nás nič ľahké,“ myslí si Kitka.