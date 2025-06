Hráči PSG i Atlética Madrid sa sťažovali na extrémne podmienky. Ich zápas sa hral pri teplote takmer 40 stupňov Celzia - VIDEO

Hráč Atlética Madrid Marcos Llorente trpel v extrémnych horúčavách počas zápasu majstrovstiev sveta klubov proti Parížu St. Germain. Duel sa hral v Rose Bowl v Kalifornii.

Čerstvý európsky šampión PSG bol omnoho lepší, keď zvíťazil 4:0 vďaka gólom Fabiana Ruiza, Vitinhu, Sennyho Mayulu a Lee Kang-ina.

Stretnutie sa hralo v ťažkých podmienkach, keďže teplota dosahovala takmer 40 stupňov pri 60-percentnej vlhkosti. Informoval o tom web sportbible.com.

V rozhovore po súboji sa Llorente vyjadril k podmienkam zápasu: „Prispôsobujeme sa horúčavám, v ktorých sa hrá v tomto čase. Žiadne európske mužstvo nie je zvyknuté súťažiť pri takýchto vysokých teplotách.“

Španiel potom uviedol, že ho v dôsledku horúčavy veľmi bolia prsty na nohách a dokonca aj nechty. „Nemohol som sa zastaviť ani rozbehnúť. Keďže je to pre všetkých rovnaké, nie je sa na čo sťažovať.“

Behanie bez lopty

Napriek tomu, že boli na strane víťazov, tréner PSG Luis Enrique a stredopoliar Vitinha tiež spomínali náročné podmienky.

Kouč uviedol: „Zápas bol jednoznačne ovplyvnený teplotou. Čas zápasu je pre európskych divákov skvelý, ale tímy trpia. Čo sa týka hry, nie je možné podávať výkony na veľmi vysokej úrovni počas 90 minút.“

Vitinha ho doplnil, že to bolo ťažké pre oba tímy. „Pre Atlético to mohlo byť o niečo ťažšie, pretože nemali loptu. Pre mňa je ťažšie behať za loptou. V tomto čase je tu horúco. Som celý červený. Bolo to naozaj ťažké, ale snažíme sa čo najviac zregenerovať, pretože v tejto fáze sezóny to môže byť rozhodujúce.“

Teplotný skok

V najbližších dňoch budú s brutálnymi podmienkami bojovať ďalšie tímy. Problémy môžu mať aj hráči Realu Madrid, ktorí sa postavia Al-Hilalu.

Vinícius Júnior už na to stihol varovať: „Je veľmi horúco. Zápas je o 15:00 h (21.00 h SELČ, pozn.) a musíme byť pripravení, pretože to bude veľmi náročné.“

Nabudúce bude Atlético hrať v príjemnejších podmienkach, keďže jeho ďalší duel sa uskutoční v Seattli, kde sa má teplota pohybovať okolo 19 stupňov.